Как скажутся на бизнесе правила по интеграции дронов в инфраструктуру

Лидеры развития так называемой улучшенной аэромобильности - США, Китай, Израиль - вкладывают в отрасль миллиарды долларов. Результаты тоже впечатляют: на острове Хайнань в прошлом году с 1 мая по 30 июня, то есть за два месяца мониторинга, было зарегистрировано 240 тысяч полетов беспилотников. В Израиле в течение 2021 года уже совершено девять тысяч полетов. Для нашей страны такое пока немыслимо, так как спрос на услуги беспилотной доставки растет прежде всего в крупных городах, а все они так или иначе находятся в диспетчерской зоне аэропорта, то есть возможности использования воздушного пространства сильно ограничены. Предполагается, что к улучшению ситуации приведет системная работа, прописанная в концепции и разделенная на несколько периодов до 2030 года.
- До 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полетов беспилотных воздушных судов, - указано на официальном сайте правительства РФ. - Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учета БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полетов. На втором этапе - до 2027 года - предусматривается разработка и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полетов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения. Параллельно будет идти законодательная работа.
Однако, как отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГБУ "НИЦ "Институт имени Жуковского" Владислав Клочков, финансирование в эту программу пока не заложено, а значит, работу над устранением технических и законодательных пробелов начать невозможно. Самый главный из которых - необходимость каждый раз запрашивать разрешение на полет, даже если он продлится всего три-четыре минуты. Это физически невозможно организовать в работе службы доставки, которая просто не в состоянии спрогнозировать, куда именно придется отправить заказ, а в других случаях применения беспилотников ведет к существенному удорожанию услуги. Документальным обеспечением использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) занимаются целые отделы.
Например, сегодня крайне востребован мониторинг строительных объектов или электросетей с помощью БЛА, особенно в отдаленных районах. Это существенно дешевле, чем использование осмотра протяженных объектов с самолета, качественнее, чем наземный осмотр с помощью специального персонала, и всегда значительно быстрее. БЛА можно отправить по точной повторяющейся траектории бессчетное количество раз, а компьютерная программа сличит результаты съемки, покажет прогресс и отметит совершенные ошибки, пока они не достигли критического уровня. Но все эти возможности экономии денег, времени и усилий сводит на нет необходимость каждый раз преодолевать бюрократические препоны. Как напомнил ведущий исполнительный директор ООО "TraceAir" Артур Хасиятуллин, дроны подлежат обязательной постановке на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) с присвоением уникального номера, на это уходит до 14 рабочих дней. На согласование полетов уходит уже от 14 рабочих дней, поскольку необходимо представить план полетов в оперативные органы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), получить разрешение на использование воздушного пространства, согласовать представления, в результате которых центры ОрВД установят временной режим, и даже разрешение органов МСУ или исполнительной власти на полет над населенным пунктом.
Все эти требования актуальны как для бизнеса, так и для органов власти, использующих БЛА. В конечном счете зарегулированность вредит самому государству. В Петербурге дроны использует Государственная административно-жилищная инспекция для контроля за состоянием крыш и верхней части фасадов. С их помощью можно проверить качество очистки кровель от снега или результаты проведенного капремонта, отследить незаконно установленное оборудование. Но вот наказать нарушителей уже значительно сложнее.
- Срок привлечения к ответственности за подобные нарушения - два месяца, - поясняет ведущий специалист сектора методологического обеспечения и учета отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ Елена Зернова. - За это время надо спланировать полет, согласовать отснятые материалы с Генштабом и оформить протокол об административном правонарушении.
Отдельные еще не решенные вопросы при использовании БЛА - безопасность полетов и предотвращение столкновений, бесконфликтное воздушное движение и информационная безопасность полетов, даже подготовка пилотов. Отчасти облегчить существующую ситуацию могут цифровые платформы, аккумулирующие данные навигации и наблюдения, метеорологическую и аэронавигационную информацию, геокешинг. Первая такая полноценная отечественная система UTM создана, кстати, в Петербурге.
- Вопрос не стоит, нужно ли заниматься развитием беспилотной авиации, - подчеркивает генеральный директор ООО "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов, - вопрос - когда она будет в России.