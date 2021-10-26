Как скажутся на бизнесе правила по интеграции дронов в инфраструктуру

В начале октября правительство России утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство страны. Бизнес, уже сейчас активно внедряющий беспилотники в самые разнообразные сферы, надеется на снятие или существенное ослабление запретов, которые действуют сейчас.

Лидеры развития так называемой улучшенной аэромобильности - США, Китай, Израиль - вкладывают в отрасль миллиарды долларов. Результаты тоже впечатляют: на острове Хайнань в прошлом году с 1 мая по 30 июня, то есть за два месяца мониторинга, было зарегистрировано 240 тысяч полетов беспилотников. В Израиле в течение 2021 года уже совершено девять тысяч полетов. Для нашей страны такое пока немыслимо, так как спрос на услуги беспилотной доставки растет прежде всего в крупных городах, а все они так или иначе находятся в диспетчерской зоне аэропорта, то есть возможности использования воздушного пространства сильно ограничены. Предполагается, что к улучшению ситуации приведет системная работа, прописанная в концепции и разделенная на несколько периодов до 2030 года.

- До 2023 года продлится организационный период, во время которого будут разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полетов беспилотных воздушных судов, - указано на официальном сайте правительства РФ. - Также на этом этапе будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учета БВС, установлены правила подготовки и выполнения таких полетов. На втором этапе - до 2027 года - предусматривается разработка и внедрение новых технологий для обеспечения безопасности полетов БВС, создание необходимой инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения. Параллельно будет идти законодательная работа.

Однако, как отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГБУ "НИЦ "Институт имени Жуковского" Владислав Клочков, финансирование в эту программу пока не заложено, а значит, работу над устранением технических и законодательных пробелов начать невозможно. Самый главный из которых - необходимость каждый раз запрашивать разрешение на полет, даже если он продлится всего три-четыре минуты. Это физически невозможно организовать в работе службы доставки, которая просто не в состоянии спрогнозировать, куда именно придется отправить заказ, а в других случаях применения беспилотников ведет к существенному удорожанию услуги. Документальным обеспечением использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) занимаются целые отделы.

Например, сегодня крайне востребован мониторинг строительных объектов или электросетей с помощью БЛА, особенно в отдаленных районах. Это существенно дешевле, чем использование осмотра протяженных объектов с самолета, качественнее, чем наземный осмотр с помощью специального персонала, и всегда значительно быстрее. БЛА можно отправить по точной повторяющейся траектории бессчетное количество раз, а компьютерная программа сличит результаты съемки, покажет прогресс и отметит совершенные ошибки, пока они не достигли критического уровня. Но все эти возможности экономии денег, времени и усилий сводит на нет необходимость каждый раз преодолевать бюрократические препоны. Как напомнил ведущий исполнительный директор ООО "TraceAir" Артур Хасиятуллин, дроны подлежат обязательной постановке на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) с присвоением уникального номера, на это уходит до 14 рабочих дней. На согласование полетов уходит уже от 14 рабочих дней, поскольку необходимо представить план полетов в оперативные органы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), получить разрешение на использование воздушного пространства, согласовать представления, в результате которых центры ОрВД установят временной режим, и даже разрешение органов МСУ или исполнительной власти на полет над населенным пунктом.

Сегодня нужно каждый раз запрашивать разрешение на полет, даже если он продлится всего минуту

Все эти требования актуальны как для бизнеса, так и для органов власти, использующих БЛА. В конечном счете зарегулированность вредит самому государству. В Петербурге дроны использует Государственная административно-жилищная инспекция для контроля за состоянием крыш и верхней части фасадов. С их помощью можно проверить качество очистки кровель от снега или результаты проведенного капремонта, отследить незаконно установленное оборудование. Но вот наказать нарушителей уже значительно сложнее.

- Срок привлечения к ответственности за подобные нарушения - два месяца, - поясняет ведущий специалист сектора методологического обеспечения и учета отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ Елена Зернова. - За это время надо спланировать полет, согласовать отснятые материалы с Генштабом и оформить протокол об административном правонарушении.

Отдельные еще не решенные вопросы при использовании БЛА - безопасность полетов и предотвращение столкновений, бесконфликтное воздушное движение и информационная безопасность полетов, даже подготовка пилотов. Отчасти облегчить существующую ситуацию могут цифровые платформы, аккумулирующие данные навигации и наблюдения, метеорологическую и аэронавигационную информацию, геокешинг. Первая такая полноценная отечественная система UTM создана, кстати, в Петербурге.

- Вопрос не стоит, нужно ли заниматься развитием беспилотной авиации, - подчеркивает генеральный директор ООО "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов, - вопрос - когда она будет в России.