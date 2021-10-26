Креативные индустрии получат новые меры господдержки

Федеральное правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий до 2030 года. В числе ближайших мероприятий - анализ преференций, которые уже существуют в субъектах РФ. Самые эффективные из них масштабируют на всю страну. Как регионы Северо-Запада поддерживают творческие индустрии, какая еще помощь требуется представителям креативного бизнеса, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Раньше в нашей стране не было такого понятия, как креативная индустрия, что создавало сложности при разработке мер поддержки. К примеру, Агентство стратегических инициатив, государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ и "Корпорация "МСП" в этом году заявили о создании специальных банковских продуктов для креативного сектора. Вопросы возникли еще на этапе определения круга получателей.

- Когда мы только занялись темой креативных индустрий, то взяли за основу классификацию ООН, - отмечает директор практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева. - В ней 14 отраслей креативных индустрий, мы переложили их на коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Получилось 35 направлений в блоке ОКВЭДов. Но есть тонкие моменты. Когда, например, владелец маникюрного салона включает в услуги понятие "дизайн ногтей", может ли бизнес считаться креативным? Все эти детали должны быть понятны и банкам при предоставлении кредитов, и, конечно, самим бизнесменам.

В прошлом году Центр городских компетенций АСИ оценил влияние видов деятельности, основанных на творчестве, интеллектуальном труде и авторском праве, на экономику России. Итогом исследования стала приблизительная оценка вклада креативных индустрий в валовой региональный продукт.

В Северо-Западном федеральном округе лидером ожидаемо оказался Санкт-Петербург. На долю креативных предприятий в Северной столице приходится 12,6 процента ВРП. Причем самый существенный вклад в экономику города внесли не театры, кинокомпании и арт-пространства, а архитекторы, разработчики программного обеспечения и представители науки. Второе место заняла Калининградская область (4,2 процента), третье место - Вологодская область (3,3 процента). В остальных регионах СЗФО показатель не превысил трех процентов.

Согласно новой федеральной концепции, креативные индустрии - это сферы деятельности, в которых в процессе творческой и культурной активности и распоряжения интеллектуальной собственностью создаются товары и услуги, обладающие экономической ценностью. Речь идет, в частности, о музейной работе, народно-художественных промыслах, производстве цифрового контента, всех возможных направлениях искусства. Список не закрытый. В перспективе перечень приоритетных творческих индустрий сформируют с учетом специфики российских регионов.

В некоторых субъектах РФ уже существуют собственные центры развития креативного бизнеса, финансируемые из региональных бюджетов. К примеру, правительство Калининградской области в прошлом году создало Фонд креативных индустрий "Креспектива". Эта организация проводит различные образовательные мероприятия, фестивали, выставки. Главная цель всех активностей - помочь творческим единицам найти ресурсы для развития бизнеса.

В перспективе перечень индустрий сформируют с учетом специфики регионов

- Мы провели множество опросов и онлайн-встреч с предпринимателями, узнали, какие первоочередные потребности существуют у творчески ориентированного бизнеса, - рассказывает директор фонда Валерия Гусейнова. - Выяснилось, к примеру, что представителям геймдева требуется "движуха" - крупные мероприятия, где они смогут встречаться в офлайне, делиться опытом, искать инвесторов и новых сотрудников. Поэтому летом 2021-го мы вместе с региональным Центром поддержки предпринимательства организовали первый в Калининграде международный фестиваль игр и игровой индустрии PlayPort Fest. Для фотографов, которые постоянно занимаются самообразованием, месяц назад прошел образовательный проект "Ф/школа". Мастер-классы в рамках этого мероприятия провели лучшие российские фотографы.

Кроме того, у нас действует постоянно обновляемая передвижная выставка Inclus, соавтором которой может стать любой представитель творческой профессии. Участие в выставке - это дополнительная реклама и возможность пообщаться с целевой аудиторией на новой площадке.

На концепцию развития креативных индустрий в Калининградской области возлагают большие надежды. Благодаря этому документу в стране появятся новые федеральные меры поддержки, которые будут очень востребованы среди творчески ориентированного бизнеса региона.

- Когда мы помогаем представителям креативных индустрий получить финансирование на развитие, мы ориентируемся на три основных источника: инвесторы, гранты и господдержка, - продолжает Валерия Гусейнова. - Однако средства инвесторов доступны далеко не всем. Легко представить себе инвестиционный фонд, решивший вложиться в создание компьютерной игры, но кто готов поддерживать художника или танцевальную труппу?

Грантовые программы в нашей стране заточены скорее на социально ориентированный, а не на творчески ориентированный бизнес. Остаются меры государственный поддержки, которых, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Мы очень надеемся, что благодаря концепции в стране появятся различные отраслевые программы развития креативных индустрий, подкрепленные реальным финансированием. И здесь очень важно, чтобы меры поддержки были рассчитаны не только на относительно крупные предприятия, но и на "нанобизнес", который может быть представлен одной творческой личностью. Поодиночке такие микропредприниматели, возможно, и не заметны на экономической карте страны, но суммарный эффект от их деятельности будет колоссальным.

Поддержка креативных индустрий может давать не только отсроченный, но и прямой экономический эффект. Хороший пример - система кинорибейтов, заработавшая в Калининградской области в 2017 году. Поначалу областной бюджет возвращал кинокомпаниям до 20 процентов затрат на съемки кино и сериалов, которые проходят на территории региона. Затем максимальную планку повысили до 40 процентов.

В 2020-м сумма компенсаций составила 50,5 миллиона рублей, а расходы на кинопроизводство на территории Калининградской области - 215 миллионов. В текущем году на рибейты, по предварительным оценкам, планируют направить 79 миллионов. В то же время компании, претендующие на поддержку, намерены потратить на различные услуги во время съемок в области 319,5 миллиона рублей.

Компенсации подлежат только документально подтвержденные траты: аренда оборудования, проживание и так далее. То есть регион, тратя на поддержку кинопроизводства один миллион рублей, примерно четыре миллиона получает в виде прямых вложений в областную экономику.

На днях прошло первое в этом году заседание кинокомиссии.

- 11 кинокомпаний, которые победили в рамках первого этапа, теперь должны пройти второй этап конкурса: предоставить фактическое подтверждение своих затрат на территории Калининградской области, - подчеркивает руководитель "Фестивальной дирекции" региона Ольга Каверзина. - Это финансовые документы, соответствующие всем требованиям отчетности. Мы их тщательно проверим. Затем в конце ноября состоится итоговое заседание кинокомиссии, на котором решится, кто получит компенсацию и в каком размере. В перспективе Калининградская область планирует компенсировать затраты не только производителям кино и сериалов, но и создателям музыкальных клипов. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит согласование с контролирующими органами.