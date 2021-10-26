Малый бизнес становится в очередь за новыми кредитами

"Российская газета" совместно с порталом "ТТ Финанс" провели круглый стол "Малое предпринимательство в экономике большого города". Малый и средний бизнес "оттаивает" после кризиса, и государственные меры поддержки требуют корректировки.

По осени подсчитали

По оценкам председателя Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елены Церетели, на 10 октября в Петербурге функционирует 178 тысяч юрлиц в сегменте малого и среднего бизнеса. Параллельно платят налоги еще 166 тысяч индивидуальных предпринимателей. Суммарная численность задействованных в этой сфере сотрудников составляет 1,011 миллиона. То есть в МСБ занято 33 процента рабочих рук города.

Елена Церетелли — Председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Николаев/РГ

Различными мерами господдержки пользуются всего 10-12 процентов от общего числа задействованных игроков. Преимущественное же число предпринимателей предпочитают полагаться только на себя.

В частности, отмечает Елена Церетели, за девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге закрылось свыше 52 тысяч юрлиц и ИП. И 62 процента от этого числа ликвидированы принудительно. Причем зачастую ликвидация происходит по формальным признакам. "И мы, как орган, анализирующий текущую проблематику состояния данной сферы деятельности, классифицируем обозначившуюся тенденцию как достаточно тревожную", - подчеркивает специалист.

Слабое звено

Естественно, так или иначе на круглом столе обсуждалось, какие изменения в сегменте произошли в силу пандемийного кризиса.

Так, собственник сети салонов красоты "Лаки Лайк", общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты Лялья Садыкова рассказывает, что индустрия красоты прошла "дно" в октябре-ноябре минувшего года. И сейчас постепенно восстанавливается. "Если не будет введен очередной локдаун, выживем", - говорит специалист.

Лялья Садыкова — Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты. Фото: Наталья Онищенко

Впрочем, Лялья Садыкова не относит свой бизнес к числу наиболее пострадавших. Например, в более проигрышном положении оказались фудкорты и площадки с развлечениями для детей. И в силу бюрократических причин часть мер господдержки распределялась мимо данных направлений бизнеса.

Самой же пострадавшей от пандемии сферой оказался туризм. "Подошел момент возврата кредитов, предоставленных в пандемию по льготным программам, - рассказывает эксперт. - Но в реальности к текущему моменту многие компании туристической сферы не оправились от потрясений и зачастую не в состоянии вернуть эти займы".

И здесь тоже всплывают свои нестыковки. Так, ряд туркомпаний обратились в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса и к аналогичным структурам за отсрочкой по выплате "пандемийных" займов на три - шесть месяцев. Но по действующим инструкциям отсрочка приведет к потере льготных бонусов. "Антипандемийная" мера теряет смысл.

Наконец, отмечает омбудсмен, у части компаний непросто обстоят дела с возвратами кредитов по программе ФОТ 3.0, поскольку также подходят сроки возвратов.

Что там, впереди?

Директор выставки "Строим дом" Александр Пудиков отметил, что сегодня диалог с властью не всегда получается еще и потому, что на разных уровнях чиновники элементарно боятся внятных контактов. Логика следующая: "Если мы контактируем с вами, нас начнут подозревать в коррупционной заинтересованности".

Александр Пудиков — Директор выставки "Строим дом", предприниматель. Фото: Сергей Николаев

Но главной проблемой текущего дня для бизнесменов Александр Пудиков считает невозможность серьезного планирования. "Меня волнует невозможность планирования на длительный срок, - поясняет он. - Есть интересный участок в районе Парнаса под новую дислокацию выставки - с прицелом сделать ее постоянной. Но подготовка участка отнимет втрое больше денег, чем участок сам стоит. И брать кредит я не могу, поскольку не могу определить, когда экономическая обстановка нормализуется".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов отмечает, что с этой точки зрения большой потенциал у последних предложений института уполномоченных по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса. Эти идеи изложены в Ежегодном докладе федерального бизнес-омбудсмена президенту РФ.

Александр Абросимов — Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба омбудсмена

Среди них льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП; продление компенсационной меры на приобретение средств индивидуальной защиты; заморозка роста тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года; ослабление ограничений на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья; обеспечение выплаты 100 процентов зарплаты сотрудников за счет государства напрямую, минуя работодателя, в случае введения локдауна.

"Часть из этих предложений поддержана главой государства и в настоящее время реализуется, - уточняет Александр Абросимов. - Перечисленные предложения направлены на снижение воздействия негативных факторов, вызванных ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общая картина

Понятно, что банки, напрямую взаимодействующие с МСБ, не могли не заметить тенденцию к росту числа самозанятых граждан.

"Согласна с тенденцией ухода предпринимателей в самозанятые. Но на кредитных возможностях это не сказывается. Например, наш банк кредитует самозанятых активно. При этом на местном уровне тема поддержки самозанятого бизнеса получила всестороннюю поддержку у органов власти", - рассуждает региональный директор департамента региональных программ ОА "МСП Банк" Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова — Региональный директор департамента региональных программ ОА МСП Банк. Фото: Сергей Николаев/РГ

По ее оценкам, рано утверждать, что на кредитном рынке есть в большом числе ориентированные на самозанятых банковские продукты. Но в принципе уже существующий арсенал возможных кредитов вполне способен удовлетворить спрос.

И по большому счету "перевал пройден". О чем свидетельствует индекс RSBI, который оценивает деловую активность в сфере МСБ и замеры которого регулярно проводит Промсвязьбанк (ПСБ) совместно с "Опорой России".

Заместитель директора департамента по развитию среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров рассказывает, что по итогам сентября основные компоненты индекса в целом по России показали рост и находятся выше отметки 50 процентных пунктов. "Цифры, которыми мы сейчас оперируем, вполне можно назвать оптимистичными. Превышение ключевой отметки в 50 п. п. свидетельствует, что общий настрой бизнеса позитивен", - поясняет специалист. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов - снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам - на рынке наблюдается стагнация.

Игорь Петров Игорь — Заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО Промсвязьбанк. Фото: Сергей Николаев/РГ

Инвестиции в бизнес в сентябре наращивали 19 процентов представителей МСБ. "Этот показатель сейчас находится в районе максимумов, - констатирует представитель ПСБ. - Здесь сказываются в том числе и меры, связанные с оказанной сектору господдержкой".

Доля предпринимателей, готовых инвестировать в свой бизнес и верящих в успех, сегодня достаточно высока. Выросла доля тех предпринимателей, кто готов увеличивать количество занятых в работе сотрудников.

Также малому бизнесу для развития все еще требуется оборотный капитал.

Поддержка фондов

Уже традицией круглых столов стали вопросы предпринимателей по онлайн-кредитованию ПСБ. Сегодня через этот дистанционный канал малый и средний бизнес может получить кредит до 10 млн рублей. Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон прогнозирует, что до конца года лимит может быть еще пересмотрен и верхний порог суммы может вырасти.

Преимуществом онлайн-продукта является то, что заимствование выдается без поручительства, залога и даже физического посещения банка.

Александр Хайкинсон — Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО Промсвязьбанк. Фото: Сергей Николаев/РГ

В сентябре ПСБ стал участником пилотного проекта кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которого предприниматели могут получить финансирование с привлечением зонтичного поручительства "Корпорации МСП", обеспечивающее до 50 процентов от суммы кредитного договора.

"Интерес к новой программе со стороны МСБ очень высокий, - отмечает Александр Хайкинсон. - Самое важное в проекте - возможность для бизнеса получать финансирование без обеспечения. Сейчас этот продукт переходит от штучных выдач к поточным с возможностью оформления таких кредитов онлайн".

"Итоги первого полугодия 2021 года подтвердили возникшую в последние годы тенденцию роста поступающих заявок на оказание поддержки фонда. Особенно данная закономерность прослеживается по основной программе фонда - предоставлению поручительств, - в свою очередь рассказывает исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Александра Питкянен. - Так, за шесть месяцев 2021 года поступило 280 заявок, что превышает показатель 2020 года практически в 1,5 раза. На уровне прошлого года остался спрос на займы в рамках программы микрофинансирования с залоговым обеспечением".

Александра Питкянен — исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Фото: Пресс-служба Фонда содействия кредитованию малого бизнеса

В целом за шесть месяцев 2021 года в фонд обратились 160 предпринимателей Санкт-Петербурга по программе предоставления беззалоговых займов, 84 - по программе микрофинансирования с залоговым обеспечением и 196 - по программе предоставления поручительств. Таким образом, в совокупности все программы фонда помогли множеству петербургских предпринимателей успешно пережить пик кризиса.

По итогам первого полугодия 2021 года фонд предоставил 219 поручительств на 3,1 миллиарда рублей, обеспечив 7,3 миллиарда рублей кредитных ресурсов, что превышает результаты первого полугодия 2020 года по каждому из показателей на 60 процентов и более.

По программе микрофинансирования с залоговым обеспечением выданы 85 займов на общую сумму 337,6 миллиона рублей, что более чем в два раза превысило результаты аналогичного периода 2020 года.

"Полностью реализованы программы поддержки субъектов МСП сфер туризма и общественного питания - выданы 18 зарплатных займов без залога СМСП сферы туризма на 44,5 миллиона рублей и 65 займов субъектам МСП сферы общественного питания на 201,4 миллиона рублей, - докладывает исполнительный директор фонда. - Более того, по итогам семи месяцев 2021 года реализована программа поддержки МСП Санкт-Петербурга в виде беззалоговых займов на возобновление деятельности - выданы 82 займа на общую сумму 354,1 миллиона рублей".