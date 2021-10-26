В Балтийске ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва газа

Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Балтийске, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Пожар возник в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на площади примерно 50 квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, ЧП случилось на улице Ушакова. Пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Взрыв произошел в пятиэтажке советской постройки. Выбиты стекла в нескольких квартирах, из дома эвакуировали шестерых жильцов.

На место для личного контроля за ситуацией выехал губернатор Антон Алиханов, также там находятся руководители УМВД, областной прокуратуры. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, выставлено оцепление. Инспекторы ГИБДД организуют беспрепятственный проезд пожарной техники к месту ЧП. Сотрудниками отдела полиции местным жителям оперативно будет оказана помощь в восстановлении документов, пообещали в ведомстве.