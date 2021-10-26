Новости

Путин примет участие в Восточноазиатском саммите и встрече лидеров АСЕАН 15:37
Эксперты объяснили, почему в России дорожает дизельное топливо 15:33
Греф назвал вероятный драйвер роста экономики 15:30
Мурашко: От гриппа привились более 32 млн россиян 15:25
В Тюменской области перенесли сроки введения QR-кодов 15:22
В Балтийске ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва газа 15:20
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России 15:17
В Дубае открыли самое высокое колесо обозрения 15:16
Мурашко: Лечение от COVID-19 проходят 60 тысяч детей 15:14
Мурашко: В среднем по стране свободно 12% ковидных коек 15:09
Матвиенко: Пандемия COVID-19 не отменяет лечение онкобольных 15:09
Около 100 мер соцподдержки россияне смогут получать без справок 15:05
Стали известны детали программы XIV Евразийского экономического форума 15:04
Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
Лукашенко призвал белорусов пережить текущие трудности 14:57
Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры" 14:56
Под Калининградом в жилом доме взорвался газ 14:52
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 14:49
В Дагестане ввели QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов 14:47
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 14:44
Рафик Загрутдинов: Более 30 спортобъектов откроют в Москве к 2025 году 14:41
Назван возможный мотив убийства семьи с ребенком в Москве 14:37
В Сингапуре возбудили уголовное дело против антиваксеров 14:37
В Сети появились характер-постеры к "King's Man: Начало" 14:36
В Москве в этом году водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

В Балтийске ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва газа

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Балтийске, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Фото: Римма Мухаметзянова/ТАСС
Момент взрыва в доме в Набережных Челнах попал на видео

Пожар возник в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на площади примерно 50 квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, ЧП случилось на улице Ушакова. Пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Взрыв произошел в пятиэтажке советской постройки. Выбиты стекла в нескольких квартирах, из дома эвакуировали шестерых жильцов.

На место для личного контроля за ситуацией выехал губернатор Антон Алиханов, также там находятся руководители УМВД, областной прокуратуры. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, выставлено оцепление. Инспекторы ГИБДД организуют беспрепятственный проезд пожарной техники к месту ЧП. Сотрудниками отдела полиции местным жителям оперативно будет оказана помощь в восстановлении документов, пообещали в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии