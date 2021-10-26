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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор Петербурга назвал топ-5 продуктов-антидепрессантов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу назвали топ-5 продуктов, способных поднять настроение и избавить от зимней хандры.

Фото: Александр Корольков / РГ
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"Настроение человека напрямую зависит от того, что он ест, - отмечают специалисты, - ведь в пище содержатся питательные вещества, баланс которых влияет на психологическое и эмоциональное состояние".

Возглавляет список продуктов-антидепрессантов мясо (курица, свинина, говядина). Содержащийся в нем тирозин увеличивает уровень дофамина - "гормона счастья". Кроме того, мясо укрепляет память и повышает концентрацию внимания, а содержащийся в нем витамин B12 помогает справиться с бессонницей и депрессией.

На втором месте - бананы. Благодаря содержащемуся в них триптофану бананы повышают уровень серотонина, который улучшает сон, поднимает настроение, снижает тревожность и борется с депрессией. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему. А еще они полезны при хандре и хронической усталости.

Номер три - шоколад. Фенилэтиламин, содержащийся в какао-бобах, помогает организму вырабатывать эндорфины. Кроме того шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом. Но продуктом-антидепрессантом может считаться только горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78 процентов.

Четвертый пункт не столь очевиден - морская капуста. "Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен адреналин. Его дефицит может вызвать появление хронической усталости, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии, - объясняют медики. - Функцию регуляции уровня этого гормона несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения".

Завершает топ-5 каша - гречневая и овсяная. В этих видах круп, как и в бананах много триптофана. Овсянка и гречка также способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. А от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.

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