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Рубрика: Культура

"Санктъ-Петербургъ Опера" представит в Москве два спектакля

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург - Москва)
Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит два своих спектакля на сцене московской "Геликон-оперы". 6 ноября публика увидит "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти, а 7 ноября - "Электру" Рихарда Штрауса.
"Любовный напиток". Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера" "Любовный напиток". Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"
"Любовный напиток". Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"

"Любовный напиток" - комическая опера, более 150 лет обожаемая публикой во всем мире. Ее называют одним из ярчайших образцов бельканто. Легкий увлекательный сюжет - вне времени, считают в театре. История "Любовного напитка" может произойти где угодно и когда угодно.

Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"
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- Возможно я мечтатель, но я верю в красивые сказки. Они могли быть несколько столетий назад, могут быть и сегодня, - говорит режиссер-постановщик и художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров. - Любовь всегда приходит неожиданно, не спрашивая и не предупреждая, поэтому местом действия нашего спектакля стал один из условных современных городов, а его главными героями -современные юноши и девушки.

"Электра" - трагедия о закате древней цивилизации. Благодаря смелому музыкальному языку Рихарда Штрауса, опера представляет захватывающую драму, яркий образец экспрессионизма.

- Это великое произведение, - уверен Юрий Александров. - Когда я думаю о новой постановке, я всегда выбираю то, что мне кажется актуальным… Я уверен, сегодня пришло время именно этой музыки. Душераздирающая тема убийства родителей детьми, разве этого нет вокруг нас? Крушение семейных отношений, когда сын может поднять руку на мать, дочь может поднять руку на отца… Наш спектакль драматичный - это диктует нам сама жизнь. В сочинении есть две сестры. Одна - Электра, которая живет только чувством мести, а вторая девочка - Хризотемида, она напоена светом, желанием любви. Два таких разных персонажа… Но история Электры столь страшна, что не может не отразиться на всех, участвующих в ней. Кровь и власть опьяняют, нельзя просто отмахнуться от этого. Каждый, кто попадает в эту мрачную атмосферу - уже не может сохранить себя. Моя постановка о том, что насилие рождает насилие, кровь рождает новую кровь и в этом смысле она имеет некоторые отклонения от существующих.

"Электра". Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"

Справка "РГ"

Выступления пройдут в рамках VI фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку". Фестиваль проходит с 12 сентября по 16 ноября в Москве, в нем принимают участие более 30 театральных коллективов со всей страны.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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