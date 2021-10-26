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26.10.2021 09:17

Ужесточение ковидных мер испытает бизнес на прочность

Текст: Алексей Стригин (СЗфО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 244(8595)
Во многих регионах - ужесточение ковидных мер. В Петербурге с декабря большинство объектов розничной торговли можно будет посещать с QR-кодом. Несложно предположить, что объемы онлайн-заказов, а значит, и число доставок до двери из магазинов тоже вырастет. Однако готовы ли к этому службы доставки и бизнес в целом?
По прогнозам, вскоре доставка заказов перестанет успевать. Фото: Сергей Николаев/РГ По прогнозам, вскоре доставка заказов перестанет успевать. Фото: Сергей Николаев/РГ
По прогнозам, вскоре доставка заказов перестанет успевать. Фото: Сергей Николаев/РГ

Так, по сведениям hh.ru, только за последнюю неделю спрос на курьеров в СЗФО вырос в три раза. Нехватка курьеров привела к значительному росту зарплат - до 100 тысяч в месяц. Однако дело не только в них - но и в логистике, готовности складов и других служб. Корреспондент "РГ" решил выяснить, что же будет дальше.

Фото: Александр Корольков
Спрос на курьеров вырос в несколько раз

Введение QR-кодов, по оценкам экспертов Knight Frank St Petersburg, может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50 процентов. Поскольку операторы общественного питания традиционно занимают лидирующее положение среди арендаторов в сегменте стрит-ретейла (33 процента занимаемой площади), то наиболее пострадавшими от данных мер окажется именно ресторанный бизнес. И именно им придется быть наиболее изобретательными, чтобы быстрее других адаптироваться к обстоятельствам. Очень скоро рестораны, а за ними и небольшие магазины будут вынуждены уйти в агрегаторы вроде Яндекс.Еды, потому что они не смогут конкурировать с крупными игроками за людей и платить такие большие зарплаты, предполагает Павел Шинкаренко, СЕО Solar Staff.

Однако и крупные игроки тоже плачут - кадров не хватает. Определенный выход - в консолидации усилий, прогнозирует президент межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков: совместными усилиями сервисов нужно обеспечить приток кадров в отрасль и не перегревать рынок высокими зарплатами, переманивая курьеров у компаний-конкурентов. Как это сделать? Есть два пути: обеспечить приток мигрантов или рекрутинг рабочей силы в регионах для работы вахтовым способом в мегаполисах.

Фото: Сергей Михеев
Что происходит на российском рынке труда

Решения, может быть, и хорошие, но требующие времени, а новые ковидные каникулы - уже на носу. Поэтому уже сейчас некоторые сервисы начали вводить дополнительные комиссии для клиентов, повышать минимальную стоимость заказа, напоминает Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money. Здесь стоит напомнить: еще в начале года многие аналитики указывали на общую ошибку отрасли - позиционирование доставки как бесплатной услуги. Сейчас же выход один: за дефицит курьеров заплатит клиент - более высоким минимальным чеком, платной доставкой, прогнозирует Никита Касатов, сооснователь justfood. И скорее всего - своим временем, потому что если объемы заказов вырастут, то старыми силами, подходами и технологиями быстрее с ними не справишься.

Введение QR-кодов может вполовину снизить посещаемость магазинов и ресторанов 

Тяжелее всего придется тем, кто "не учил уроки" и не сделал выводов из ситуации прошлого года. Малой рознице нужно будет быстро подстраиваться под новые условия и расходы, уверяет Эдуард Болмосов, эксперт по автоматизации розничной торговли, основатель сервиса экспресс-доставки "Все Прилавки". Во-первых, оптимизировать доставку - не тратить деньги и время на свою разработку, а воспользоваться готовыми платформами, которые позволят быстро начать принимать заказы. Во-вторых, привлекать к доставке персонал, который меньше нужен в торговом зале в период действия антикоронавирусных мер. Проще будет тем, у кого на развитие сервисов есть деньги.

Сегодня на рынке уже имеются решения, которые устраняют некоторые проблемы сервисов доставки, уточняет Артем Симонянц, гендиректор Qummy. Нехватку курьеров можно нивелировать переходом dark kitchen на организацию питания без поваров и кухни, а высвободившихся работников перевести в курьеры. Достаточно перспективным (в далеком будущем) кажется введение роботов-доставщиков. А пока игрокам рынка придется научиться в рамках одной компании предоставлять весь спектр услуг, привозя заказчику одежду и еду, мебель и бытовую технику.

Самые прозорливые расширяют бесконтактные опции для покупателей - переносят в сервис весь ассортимент офлайн-магазинов, внедряют возможность самовывоза без встречи с курьером, внедряют оплату товаров через экспресс-скан, без контакта с кассиром, перечисляет Илья Тимченко, директор по развитию омниканального бизнеса "Перекресток".

Тем временем "Яндекс. Еда", например, совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России ввела ряд беспрецедентных мер: обнулила комиссию за заказы еды до конца ноября, а также вложила дополнительные средства в поддержку курьеров, которые направят на страховку от несчастных случаев. В свою очередь рестораны могут разместить QR-коды для заказа с улицы. Впрочем, эксперты по-разному оценивают акцию одного из самых крупных сервисов доставки - по мнению ряда из них, посреднические услуги сервиса и так слишком большие, поэтому компания без потерь сможет какое-то время "посидеть на диете". Только вот сможет ли это сделать покупатель?

Тем временем

Повышение зарплат в службах доставки привело к внутренней миграции внутри этого сегмента рынка. Штатные работники офлайн-магазинов переходят в курьерские службы в качестве самозанятых, где оплата выше, чем у кассиров или мерчандайзеров. Офлайн-розница уже столкнулась с дефицитом кадров - все они пошли туда, где их больше ценят. По данным HeadHunter, количество вакансий кассиров увеличилось за год почти на 200 процентов, мерчендайзеров - на 160, а администраторов магазинов - на 377 процентов. При этом, согласно данным исследований ЦСР, в Москве оплата курьеров сегодня ниже, чем в других городах из-за высокой конкуренции и большой концентрации мигрантов. Самая же высокая оплата курьеров сейчас наблюдается в населенных пунктах, где этот сегмент рынка только начинает свое развитие, а желающих работать в службах доставки не так много.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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