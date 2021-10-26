В Калининграде появилась новая профессия - контролер QR-кода

Калининградский рынок труда быстро отреагировал на введение новых коронавирусных ограничений. В регионе появилась новая профессия - контролер QR-кода. Вакансии размещают крупные торговые центры и рестораны, ставшие в октябре covid-free- зонами, куда теперь вход запрещен без подтверждения вакцинации или перенесенного COVID-19.

Опыт для такой работы не требуется, функционал - входной контроль, предлагают понедельную оплату - 125-150 рублей в час. Требования просты: внимательность, стрессоустойчивость, ответственность, бдительность, наличие смартфона, способного прочитать QR-коды, ну и, конечно, необходимо самому иметь такой код.

Спрос на эти вакансии есть, чаще всего ими интересуются студенты, сообщили в кадровой службе одной из торговых сетей. Здесь требуются еще около 15 человек в магазины разных городов области. На какой срок это трудоустройство - точно сейчас никто не скажет, очевидно, что продолжительность этой меры напрямую зависит от эпидемиологической обстановки.

В целом владельцы торговых центров с пониманием относятся к новым ограничениям, поскольку заинтересованы в скорейшем снижении уровня заболеваемости, считают в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

- Все понимают, что эта мера вынужденная, необходимая для того, чтобы снизить уровень заболеваемости за счет сокращения места скоплений граждан и побудить их к вакцинации, - отметила заместитель главы регионального минэкпрома Ирина Гракова. - Мы неоднократно встречались с руководителями калининградских торговых центров и предприятий общепита, выслушали друг друга. Рассчитываем, что доля вакцинируемых граждан в Калининградской области будет расти достаточно высокими темпам и нынешнее ограничение не повлечет серьезных последствий для наших торговых центров.

Некоторые обладатели QR-кода пытаются заработать на новых ограничениях. Например, мастера квартирного ремонта добавили пункты в свои прайсы: закупка материала по QR-коду - десять процентов от суммы чека. На сайтах бесплатных объявлений появились предложения "схожу за вас в магазин" - для тех, у кого нет заветного "квадратика". Услуга оценивается от 500 рублей в Гурьевске до 1000-1500 в Калининграде. В комплексе предлагается видеосвязь от витрин и консультации с продавцами, доставка товара на дом. Правда, как честно признался один из разместивших объявление молодых людей, услуга эта не пользуется популярностью. Видимо, покупатели без заветного "квадратика" перешли на интернет-заказы либо переместились в небольшие магазины.

В числе таких не только антипрививочники или люди с медотводом от вакцинации. У кого-то по техническим причинам после вакцинирования отметка не появилась на "Госуслугах", многие пожилые люди не имеют ни смартфонов, ни возможности зайти на "Госуслуги" и распечатать код. А вот для военнослужащих решение найдено. Они, как и гражданский персонал Балтийского флота, вакцинируются в ведомственных медицинских организациях, поэтому их данные не попадают в регистр Минздрава и на "Госуслуги". В Калининградской области они могут посещать торговые центры и точки общепита, предъявляя вместо QR-кода справку о вакцинации и удостоверение личности.