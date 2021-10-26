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26.10.2021 09:12

В Ленобласти выросло число гастротуров

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 244(8595)
Гастрономический туризм становится одним из брендов Ленинградской области. Теперь на "вкусные" фестивали приезжают и тургруппами, и семьями. Например, "Калейдоскоп вкуса" во Всеволожске. Не менее популярен фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге.

- С началом пандемии, и мы это реально видим, стали более востребованными туры по природным достопримечательностям. Причем путешественники хотят чего-то необычного: и в плане показа объектов, и в гастрономической составляющей. Она должна быть оригинальной. И именно в нестандартном виде она вводится в программу туров, дополняя их, прибавляя фейерверк впечатлений. То есть во главу угла ставится не жизненная необходимость поесть, а еда как праздник, как взрыв вкусов и эмоций. Соответственно гастрономическая составляющая становится неотъемлемой частью нового направления в туризме - создания концептуальных туров, - подчеркнула Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленобласти.

В Заполярье появится "Школа арктической кухни"

Калягина привела пример недавно апробированного экспертами маршрута "Карельский перешеек: три дня на побег", вошедшего в финал Всероссийского проекта по созданию концептуальных турмаршрутов "Открой свою Россию", организованного Агентством стратегических инициатив.

- В программе был ланч в пещере. Дегустировали различные виды мяса диких животных. В меню было мясо кабана, медведя, косули. Причем мясо было приготовлено по ресторанным канонам одним из известных шеф-поваров. И о каждом блюде рассказывали подробно. Плюс к тому шла дегустация различных и очень оригинальных сортов сыра от местных фермеров, дегустация местного вина. И такие моменты привели в восторг наших экспертов из Москвы. Многие сразу заказали с собой по несколько килограммов сыра, который производится и продается только на ферме и который не встретишь в магазинах, - поделилась впечатлениями Калягина.

Еще два маршрута от ВООП, вышедшие в финал упомянутого конкурса, также включают гастрономическую изюминку. Концептуальный маршрут "Путь в себе" включает остановку в Мандрогах с "погружением в XIX век": с жильем, кухней той эпохи, различными дегустациями. А яхтенный тур на остров Гогланд - барбекю на необитаемых островах, дегустацию "дикого мяса".

Гастрономическая составляющая становится неотъемлемой частью создания концептуальных туров 

В программы различных туров вводятся дегустации и продуктов-брендов Ленобласти. В их числе карельские пирожки, выборгский крендель, ладожская корюшка, копорский чай и прочее.

Вкусные продукты превратят в туристические бренды регионов

Еще одно бурно развивающееся направление - туры с посещением ферм (или с посещением и проживанием на них). Например, крестьянско-фермерское хозяйство "Заречье" (Лужский район) предлагает проживание (в комфортных условиях), блюда из натуральных продуктов. Причем тур, знакомящий с русской кухней от царских палат до крестьянской избы, включает поистине императорский завтрак в Гатчинском дворце, обед в дворянской усадьбе, а в крестьянско-фермерском хозяйстве - ужин с блюдами из русской печи.

А усадьба Вуохи (Приозерский район) предлагает проживание в домиках, мастер-классы по сыроделию, общение с животными. Правда, как пояснила Татьяна Пугачева, хозяйка фермы, все это не рассчитано на массового туриста. Гостевых домиков всего два, а производимой продукции не так много.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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