В метро Петербурга временно перестали принимать банковские карты

В метро Петербурга произошел технический сбой. Все терминалы перестали принимать банковские карты, сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Сейчас в метрополитене пытаются разрешить эту проблему, пассажиров просят выбирать другие способы оплаты.

Стоит отметить, что банковскими картами пользуется не более пяти процентов пассажиров подземки. Около 44 процентов оплачивает проезд электронными кошельками "Подорожник", еще у 42 процентов проездные, как правило, льготные. Жетонами пользуется 10 процентов пассажиров.

Однако технический сбой произошел в утренний час пик. В связи с этим у касс метрополитена наблюдается повышенная активность.