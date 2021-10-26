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26.10.2021 08:52

В Поморье ищут северян, чтобы вручить им ключи от новых квартир

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 244(8595)
В Архангельске "убегающие" со свай, покосившиеся деревяшки, в которых уже никто не живет, представляют реальную угрозу для жителей города - провалы окон и дверей словно магнитом притягивают окрестную ребятню, а пожары, которые возникают в них довольно часто, могут перекинуться на соседние здания. Так, дома в районе переулка Водников Архангельска горели в сентябре и октябре уже пять раз. А в начале октября в Архангельске зафиксированы четыре пожара в домах, подлежащих сносу.

Снос затягивается из-за того, что в "деревяшках" остаются зарегистрированными десятки горожан. Многие из них давно могли бы получить ключи от новых квартир, которые предоставляются сегодня переселенцам из "аварийки". Но, скорее всего, об этом они даже не подозревают - затерялись с архангельским штампом в паспорте на просторах большой страны.

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"Пустующие дома не могут быть снесены, пока в них зарегистрированы жильцы. В ином случае они будут исключены из программы переселения и не получат новое жилье" - такое разъяснение дал администрации города Фонд реформирования ЖКХ, который занимается программой переселения из аварийного жилья.

Поэтому городские власти вновь размещают на своих официальных ресурсах объявление о розыске "без вести пропавших" жильцов из домов под снос: "Уважаемые жители данных домов! Просим сообщить свои контактные данные для связи с вами по вопросу переселения (если ранее не сообщали)". Далее - список "деревяшек", охватывающий и окраины, и центр. Фактически это перечень потенциальных пожаров.

- Снос зданий, где есть прописанные жильцы, невозможен. Поэтому мы пойдем по пути установки ограждения территории вокруг зданий, представляющих угрозу обрушений, - заявил на совещании в мэрии заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Но приступать к установке таких заборов можно только после проведения экспертизы о наличии угрозы обрушения: а это дополнительные ресурсы. Тем временем, по словам начальника УМВД России по городу Архангельску Валерия Шолохова, в Архангельске пришлось даже усилить патрулирование районов, где чаще всего возникают пожары. Более того, патрулям теперь поставлена дополнительная задача - попутно оценивать целостность ограждения.

Не так давно глава регионального управления МВД России Александр Прядко еще раз напомнил, что дома "под снос" создают очаг напряженности, а жители зданий, расположенных по соседству с расселенными, боятся ночевать в своих квартирах. Неудивительно: как правило, по соседству стоят те же "деревяшки", только более стойкие, а если во время пожара ветер подует в их сторону, последствия будут непредсказуемы.

Снос аварийного жилья затягивается из-за того, что в нем зарегистрированы десятки горожан, не проживающих в регионе

По мнению главы Поморья Александра Цыбульского, отсутствие информации о жильцах - это не повод останавливать процесс сноса аварийных зданий в Архангельске:

- Снос расселенных домов должен производиться совершенно другими темпами. В прошлом году снесли 70 расселенных деревянных домов, в этом году вы едва ли за десять перейдете. И понятно, что по каждому из этих домов есть какие-то причины, которые не дают принять решение о его сносе. Но эту работу надо проводить, потому что это единственная возможность уберечься от пожаров, которые несут прямую угрозу жизни людей, - обратился глава региона к руководству Архангельска.

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Тем временем количество "аварийки" в столице Поморья увеличивается: в этот печальный ряд будет попадать все больше домов, так как основной деревянный фонд Архангельска был построен 60-70 лет назад и за этот период практически не ремонтировался:

- Все нормативные сроки эксплуатации таких зданий уже вышли, поэтому мы столкнулись с проблемой роста аварийности. На балансе нашей компании только официально признанных аварийными зданий насчитывается порядка 29 процентов. Хотя в реальности этот показатель выше, - сказал представитель одной из управляющих компаний Архангельска Константин Вебер.

Правда, для того чтобы признать дом аварийным, должно быть соответствующее обращение его собственников:

- Это касается случаев, когда доля муниципальных квартир в доме составляет менее 50 процентов. Инициировать собрание жильцов по принятию решения об экспертизе должна управляющая компания. Если говорить о выходе из ситуации, то он один - ускорение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ремонтировать же дома, признанные аварийными, мы не имеем права, - говорит заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов. - Кстати, ежегодно в Архангельске вводится в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев - это очень большая цифра.

Вместе с тем, по словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ Поморья Елены Лебедевой, главную роль в определении статуса дома должны играть именно управляющие компании:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Они должны предоставлять в муниципалитеты данные на основании проведенных визуальных осмотров. К сожалению, в большинстве своем управкомпании в подобных случаях молчат. В результате мы имеем негативные последствия в виде схода домов со свай, - резюмировала замминистра.

Тем временем жильцам, которые находятся сегодня "в розыске", стоит поторопиться, чтобы успеть получить ключи. Недавно министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин упомянул Поморье в списке регионов, демонстрирующих рост жилищного строительства. Так, планы по расселению на 2019-2021 годы почти выполнены: в Архангельской области удалось переселить более 4,3 тысячи человек из 70 тысяч аварийных квадратных метров. Более того, в планах правительства региона досрочно начать расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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