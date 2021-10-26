В Вологодской области за три года приведут в порядок 34 путепровода

В Вологодской области в ближайшие несколько лет капитально отремонтируют и обновят 34 мостовых сооружения. Для этих работ регион получит дополнительную поддержку в размере 3,7 миллиарда рублей в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Путепроводы начнут приводить в порядок уже со следующего года. Но сначала в перечень попали 20 мостов. Потом их количество удалось уточнить, согласовав параметры с Росавтодором. Таким образом, в течение трех лет отремонтируют 28 мостовых сооружений регионального значения, а также четыре - в Вологде и два - в Череповце. В Вологде это путепроводы через реку Шограш по улицам Конева и Можайского, через реку Содему по улице Челюскинцев и через реку Вологду в поселке Кувшиново. В городе металлургов и химиков проведут ремонт моста через реку Серовку и капитально отремонтируют Октябрьский мост через реку Шексну.

Октябрьский мост - это целая городская проблема. Он связывает центр с Зашекснинским районом. При подготовке к капитальному ремонту рассматривали несколько вариантов. Первый - закрывать поочередно по две полосы. Но тогда пришлось бы растянуть все работы на пять лет. Второй - закрыть большую часть проезжей части, оставив лишь движение для общественного и специального транспорта. Так можно было бы справиться за три года.

Именно последний вариант и выбрала администрация городского округа. Жителям Зашекснинского района предлагают на это время пересесть на общественный транспорт. Для этого уже подготовили 30 низкопольных автобусов-гармошек с кондиционерами. Их Череповцу безвозмездно передала Москва. Как считают чиновники, это поможет уменьшить количество пробок. Общественный транспорт будет ездить через ремонтируемый Октябрьский мост без ограничений.

Ну а тем, кто не может обходиться без собственного автомобиля, тоже предлагают выход. Можно доехать на нем до крупного торгового центра, где расположена большая парковка, оставить там машину и уже на автобусе отправиться в центр. Таким же образом вернуться обратно домой.

Для реализации данной идеи власти хотят подключить освещение на парковке и по возможности поставить охранную будку. Въезд и выезд и даже дорожные знаки там есть.

- Мосты и путепроводы, вошедшие в перечень, находятся в предаварийном либо аварийном состоянии, требуют незамедлительного проведения работ в ближайшие два года для обеспечения безопасного проезда транспорта, - прокомментировал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Александр Максимов. - Приоритетными в списке мостов регионального значения определены те, которые находятся на региональных дорогах, подлежащих ремонту в рамках национального проекта.

Это относится к мостам на таких крупных магистралях, как Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, его начнут приводить в порядок со следующего года, а также на дороге Тотьма - Никольск, Илейкино - Шуйское и ряде других направлений.

По словам Александра Максимова, работу по заключению контрактов уже начали. На ремонт трех из семи мостовых сооружений регионального уровня контракты подписали, еще четыре документа планируют завизировать до апреля будущего года. Параллельно готовится проектно-сметная документация на ремонт еще 21 регионального моста.

Что касается финансов, то в следующем году Вологодчине выделят 460 миллионов рублей, в 2023 году - 1,2 миллиарда, в 2024 году - свыше двух миллиардов рублей.