МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме

Причиной взрыва бытового газа в Балтийске могла стать утечка газа. Такую предварительную версию происшествия озвучили в областном УМВД, сообщает РИА Новости.

Напомним, в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ушакова после хлопка газовоздушной смеси возник пожар на площади около 50 квадратных метров, который вскоре был потушен. Жертв нет.

Взрывом выбило стекла в нескольких квартирах этого дома, а также в соседних зданиях. Из горевшего подъезда эвакуировали шесть жильцов.

Этот дом газифицирован, поэтому предположения о взрыве газового баллона, появившиеся в соцсетях после взрыва, не имеют под собой оснований, считают в полиции.