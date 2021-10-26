Зачем нужны новые стандарты в сфере цифровых технологий

В ближайшие четыре года в России должно появиться около 200 стандартов в области искусственного интеллекта. Их задача - гарантировать безопасность систем искусственного интеллекта (ИИ) для человека и окружающей среды.

Вместе с развитием цифровых технологий растет необходимость в упорядочении и унификации правил, связанных с их использованием. Этим объясняется появление большого количества стандартов, регулирующих продукты в данных сферах. При этом ширится не только список отраслей, куда приходит "цифра", а следовательно, необходимость согласованности действий, но и сам формат принимаемых технических требований.

При сегодняшнем уровне автоматизации и роботизации бумажная брошюрка, на которой написано "ГОСТ", зачастую воспринимается как некий атавизм. Требования к товару или услуге сегодня должны быть описаны в виде базы данных или в виде электронной модели. Тогда они могут быть сразу интегрированы непосредственно в цифровые и автоматизированные системы предприятий.

Летом нынешнего года Росстандартом сформирован новый проектный технический комитет "Умные (SMART) стандарты", задача которого - разработать унифицированные требования к цифровым документам для использования их в общей экономической системе.

Это и есть переход к четвертому уровню стандартизации, при котором связка "машина - машина" начинает работать без участия человека. Наличие необходимого блока стандартов исключит ситуации, когда предприятия, даже работающие в одних цифровых форматах, "не понимают" друг друга, используя разные критерии оценки или разные системы измерения.

Кстати, проект первого стандарта, разработанного в комитете, уже готов и вынесен на публичное обсуждение. Это основополагающий национальный документ "Стандарты национальные в цифровых форматах". Думаю, что до конца текущего года он будет утвержден. Сейчас же любая заинтересованная сторона еще может успеть внести свои замечания и предложения.

Появление новых стандартов в сфере цифровых технологий ожидается прежде всего в таких сферах, как робототехника, тематическое моделирование, искусственный интеллект, беспилотные транспортные системы.

Роботизация прочно вошла не только в повседневную жизнь промышленных предприятий, но и в частную жизнь. Поэтому гарантии безопасности и, главное, совместимости одних видов роботов с другими - актуальная задача, которую сможет решить только стандартизация. Фонд российских стандартов в области робототехнических комплексов насчитывает порядка 50 документов. Большая часть из них - требования к совместимости роботов между собой. И речь не о промышленных, а о сервисных механизмах. К примеру, роботов-пылесосов и других автоматизированных объектов "умного дома" или "умного города", устройств, созданных для поддержания безопасности в общественных местах или предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Надо отметить, что российские эксперты, которые занимаются созданием роботов и робототехнических комплексов, активно участвуют в обсуждении подготовки тематических стандартов на международном уровне. Это одно из направлений, где наша страна занимает активную позицию. А вообще на международном уровне в 2021 году Россия инициировала создание 15 стандартов в сферах железнодорожного транспорта, атомной техники, авиационной и аэрокосмической отрасли, а также в сфере корпоративного управления.

Появление стандартов в сфере цифровых технологий ожидается прежде всего в робототехнике, тематическом моделировании, искусственном интеллекте, беспилотных транспортных системах

Продолжая космическую тему, отмечу, что за последние годы Россия сделала колоссальные шаги в развитии этого направления. У нас первыми в мире появились стандарты серии дистанционного зондирования земли или сбора атмосферных данных в космическом пространстве. И сейчас, образно говоря, весь мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере.

Что касается искусственного интеллекта, то в прошлом году в России была принята программа стандартизации по приоритетному направлению "Искусственный интеллект" на период до 2024 года. Она включает несколько блоков, часть из которых связана с применением искусственного интеллекта: это клиническая медицина, транспорт, энергетика и агропромышленный комплекс.

Регулирование здесь особенно необходимо, чтобы исключить главную опасность всех технологий искусственного интеллекта - возможные несоответствия между тем, что изначально закладывается в разработку системы, и тем, что появляется на выходе. А проверить это можно только через унифицированные требования, то есть стандарты.

В прошлом году была принята перспективная программа стандартизации в области искусственного интеллекта, насчитывающая более 200 документов, которые необходимо принять в течение ближайших лет. Первые стандарты в области искусственного интеллекта уже появились - их восемь. Среди них регулирующие системы, задействованные в общественном транспорте, на вокзалах, аэропортах. Прежде всего - системы мониторинга, прогнозирования намерения людей и т. д. Еще до конца нынешнего года появятся регулирующие документы в области клинической медицины.

В целом, должен отметить, принятие стандартов значительно увеличивает эффективность производства практически в любой сфере деятельности. И производственники, и бизнес сейчас все больше начинают понимать, насколько эффективно можно использовать стандарты как инструмент продвижения новых идей и технологий и в целом повышения собственной конкурентоспособности. Причем сейчас, вслед за крупными появляется все больше предприятий малого и среднего бизнеса.

И свидетельство тому - недавно завершившийся в Петербурге международный технологический форум "Российская неделя стандартизации". В его работе приняли участие в очном и заочном формате более полутора тысяч человек.