Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва

Жалоба на сильный запах газа поступила в "Калининградгазификацию" из дома на улице Ушакова в Балтийске за час до того, как там произошел взрыв и последующий пожар. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выехавший на место происшествия.

По его словам, стояк в доме был полностью перекрыт, и специалисты обошли все квартиры с проверкой. Однако в одну квартиру попасть не удалось, доступ в нее был закрыт, именно в ней произошел взрыв буквально через час после жалобы на запах газа.

- Квартира находится на балансе муниципалитета, она предоставлена по договору социального найма, - пояснил губернатор. - Наниматель жив-здоров, он на работе, в квартире никого не было.