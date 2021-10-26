Новости

В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
Власти Крыма решили не выставлять блокпосты на въездах на полуостров 16:46
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45
Цена российской нефти Urals в Европе сократила отставание от Brent 16:41
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ 16:40
В трех городах Хакасии остановят движение общественного транспорта 16:39
Российским туристам в Египте уменьшили время отдыха на один час 16:38
Во Франции произошел сбой в работе следящих за преступниками браслетов 16:37
Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
В Свердловской области с 30 октября запретят заведениям работать ночью 15:56
В Египте оценили риски затопления дельты Нила Средиземным морем 15:54
Количество позиций в российском каталоге промышленности превысило миллион 15:46
Юрист: Решение по скифскому золоту оспорят в Верховном суде Нидерландов 15:43
Мурашко: В 18 регионов выехали мобильные бригады для борьбы с COVID-19 15:39
Путин примет участие в Восточноазиатском саммите и встрече лидеров АСЕАН 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Жалоба на сильный запах газа поступила в "Калининградгазификацию" из дома на улице Ушакова в Балтийске за час до того, как там произошел взрыв и последующий пожар. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выехавший на место происшествия.

Фото: Рамуня Михеева /vk.com
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ

По его словам, стояк в доме был полностью перекрыт, и специалисты обошли все квартиры с проверкой. Однако в одну квартиру попасть не удалось, доступ в нее был закрыт, именно в ней произошел взрыв буквально через час после жалобы на запах газа.

- Квартира находится на балансе муниципалитета, она предоставлена по договору социального найма, - пояснил губернатор. - Наниматель жив-здоров, он на работе, в квартире никого не было.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии