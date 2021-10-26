Абхазия переманила часть туристов, планировавших осенний отдых в Сочи

Несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусом в Абхазии, местные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Здесь продолжит действовать комплекс мероприятий, введенный в середине августа. Так, республиканский координационный штаб по защите населения от коронавируса предлагает продлить запрет на все массовые мероприятия, на работу спортивных объектов, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов, кроме тех, что находятся в гостиницах и отелях, а также ограничить деятельность учреждений культуры. Эти меры практически никак не затрагивают туристов.

Напомним, что для въезда в Абхазию россиянам не нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. В то время как в Краснодарском крае заселиться в

отель можно только с прививочным сертификатом или справкой о перенесенном коронавирусе.

По мнению большинства туроператоров, это обстоятельство позволит Абхазии привлечь в среднем и бюджетном сегменте часть туристов, которые планировали отдых на ноябрьские праздники в Сочи.

- Ограничения в Краснодарском крае по COVID-19 повысили спрос на осенние туры в Абхазию, - сообщили представители туроператора "Русский экспресс". - Многие вместо Сочи отправляются в соседнюю Абхазию.

Схожие оценки у экспертов туроператорских компаний "Алеан", "Мультитур" и ICS Travel Group.

Заграничный паспорт есть только у 25 процентов россиян. Поэтому и Сочи, и Крым, и Абхазия своих туристов в конечном итоге получат

Как отметили специалисты "TUI Россия", пик запросов по Абхазии придется на вторую половину октября, поскольку туристы предпочитают бронировать туры ближе к дате вылета. В TUI добавляют, что многие абхазские отели закрываются на зиму, поэтому основной спрос приходится на круглогодичные объекты.

В то же время генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что особых преимуществ от COVID-free-требований при заселении в Краснодарском крае Абхазия не получит.

- Спрос на российские и абхазские курорты снизился в том числе и по сезонным причинам, - объяснил он. - Купаться там уже холодно. На первое место выходят развлечения и досуг. В этом плане Сочи может предложить туристам гораздо больше, чем Пицунда или Гагра. В Сочи шопинг, казино, рестораны, современная инфраструктура. В Абхазии в ноябре остается только любоваться природой.

По мнению эксперта, несмотря на возвращение чартерного авиасообщения с Египтом, внутренние курорты, а к ним можно условно отнести и Абхазию, вряд ли сильно просядут в спросе.

- Заграничный паспорт есть только у 25 процентов россиян, - подчеркнул Ромашкин. - Поэтому и Сочи, и Крым, и Абхазия своих туристов в конечном итоге получат.

По информации туроператоров, на ноябрьские даты загрузка топовых объектов в Абхазии уже близка к 100-процентной.

- Дефицит мест наблюдается в объектах размещения, предоставляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, - уточнили представители туроператора "Дельфин".

В большинстве же "обычных" гостиниц и санаториев Абхазии дефицита мест нет. Хотя, как утверждают специалисты туроператора ICS Travel Group, загрузка абхазских отелей выше, чем в последние два сезона.

Туроператоры полагают, что ждать спецпредложений на абхазском направлении на ноябрьские праздники не стоит, поскольку впереди еще две недели активных продаж.

По оценкам экспертов туристического рынка, по сравнению с летним сезоном-2021 цены на размещение в Абхазии снизились на 15 - 30 процентов. При этом отдых в соседней республике на ноябрьские даты обойдется на 15 - 20 процентов дешевле, чем в схожих объектах размещения в Сочи.

Например, "Дельфин" может предложить тур в Абхазию на четыре ночи без питания и дороги стоимостью от 2,8 тысячи рублей на двоих, с трехразовым питанием - от 9,6 тысячи рублей на двоих.

Для сравнения: согласно популярной системе интернет-бронирования отелей, с 4 по 7 ноября отдых в сочинском отеле "Жемчужина" Хостинского района на двоих с завтраками и обедами обойдется в 30 тысяч рублей, в отеле "Сон у моря" в микрорайоне Мамайка Центрального района без питания - 5796 рублей, а в мини-отеле "Зорэмма" Адлерского района без питания - 3,6 тысячи рублей.