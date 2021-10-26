Аксенов назвал решение суда Амстердама о золоте скифов рейдерским захватом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сегодняшнее решение Апелляционного суда Амстердама относительно судьбы скифского золота из собрания крымских музеев возмутительным и по сути являющимся рейдерским захватом.

- Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму, - заявил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". - По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности - неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Крыма, достояние всех крымчан, и они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость.

Руководители музеев, которым принадлежат части коллекции, выставлявшейся в нидерландском музее Алларда Пирсона, считают решение суда Амстердама не окончательным. Крымская сторона обдумывает свои ответные шаги, сообщила "РГ" директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

- Мы сейчас не можем комментировать решение Апелляционного суда Амстердама, пока у нас нет письменного документа, нет его адекватного перевода, - сказала Умрихина. - Когда у нас будет на руках этот документ, мы будем предпринимать ответные шаги. Надежда вернуть коллекцию ее законным владельцам есть, это не окончательное решение.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес решение вернуть коллекцию скифского золота из собрания крымских музеев Украине. Суд указал, что артефакты происходят из Крыма, но являются частью наследия Украины, ставшей независимым государством в 1991 году. Музей Алларда Пирсона, где коллекция из Крыма хранится вот уже почти восемь лет, должен передать ее официальному Киеву. По данным адвоката, представляющего интересы крымских музеев, собрание артефактов еще как минимум три месяца будет находиться в Нидерландах, а само решение Апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде страны.

Более 2000 артефактов из собрания четырех крымских музеев экспонировались в Нидерландах с февраля 2014 года. После событий Крымской весны принимающая сторона отказалась возвращать их законным владельцам, сославшись на требования Украины вернуть всю коллекцию в Киев.