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26.10.2021 19:13
Рубрика: В мире

Апелляционный суд Амстердама отдал коллекцию крымских музеев Украине

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
У коллекции "скифского золота" из четырех музеев Крыма, которая в 2014 году из-за политической ситуации вокруг полуострова неожиданно застряла в Нидерландах во время "европейских гастролей", остается все меньше шансов вернуться домой. Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил передать более двух тысяч уникальных экспонатов украинской стороне. Тем самым он отклонил жалобу крымских музейщиков на аналогичный вердикт Окружного суда голландской столицы, вынесенный еще в 2016 году.
Посетители музея Пирсона на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря". Август 2014 года. Фото: ЕРА Посетители музея Пирсона на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря". Август 2014 года. Фото: ЕРА
Посетители музея Пирсона на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря". Август 2014 года. Фото: ЕРА

Хотя судья Паулина Хофмейер-Рюттен признала, что объекты "происходят из Крыма", в постановлении они названы "частью культурного наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году". На этом основании амстердамский музей Алларда Пирсона, который заключал контракты по организации выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" непосредственно с крымскими учреждениями, теперь должен отправить в Киев коллекцию, удерживаемую им целых семь лет.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
В Минкультуры поддерживают музеи Крыма по вопросу скифского золота

Однако "скифское золото" останется на территории Нидерландов еще как минимум на три месяца - за это время крымские музеи имеют право подать кассационную жалобу теперь уже в Верховный суд страны. Об этом журналистам сообщил адвокат крымской стороны Роб Мейер. "К счастью, суд не зашел так далеко, чтобы распорядиться привести в исполнение свое собственное решение, которое будет зависеть от того, обратятся ли крымские музеи в Верховный суд Нидерландов", - цитирует юриста ТАСС. В этом случае тяжба может занять еще не менее года. Гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина уже подтвердила агентству РИА Новости, что они с коллегами намерены идти до конца и обжаловать вердикт. Они настаивают, что решение было политически мотивированным. "Музеи всегда обладали правом операционного управления этими артефактами, оно никем не отменялось. Да, произошли политические изменения, однако почему крымские музеи, которые не являются политическими организациями, должны быть вовлечены в политику?" - настаивал ранее адвокат Михель ван Левен.

Все артефакты (ювелирные украшения и керамика, античная скульптура, элементы надгробий, предметы культа, домашняя утварь) были найдены на территории древнего Причерноморья и всегда хранились в крымских музеях, которые занимались не только их хранением, но и консервацией. Китайские лаковые шкатулки, датированные I веком новой эры, специально отправляли реставрировать в Японию. Потеря сокровищ со страховой оценочной стоимостью более миллиона евро, а по сути - бесценных, будет для музеев невосполнимой.

В прошлом году директор музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев рассказал "РГ" о том, в каких условиях он с коллегами работал на раскопках Усть-Альминского некрополя, который в девяностые годы пришлось спасать от "черных копателей". "То, что мы вытаскивали из земли, никому не было нужно на государственном уровне. Возили на своих машинах, работали, можно сказать, на чистом энтузиазме. А сейчас это стало предметом высокой политики. Эти вещи должны вернуться к нам, туда, где их нашли. Была разделена не только музейная коллекция, но и предметы. Мы нашли разрушенную деревянную чашу, из нее взяли самый красивый фрагмент и увезли на выставку в Голландию. Это просто дико! Один фрагмент там, а остальные здесь. И таких примеров там несколько", - объяснял археолог "Российской газете".

Нередко "музейные войны" заканчиваются соглашением сторон, но в данном случае решить спор путем переговоров не удалось. Украина даже объявляла "скифское золото" в международный розыск в Интерпол. Вообще же новейшая история знает примеры возвращения домой музейных ценностей, оказавшихся за границей "в силу геополитических обстоятельств".

Нередко "музейные войны" заканчиваются соглашением сторон, но в данном случае решить спор путем переговоров не удалось 

Так, летом 2011 года на историческую родину, в Турцию, вернулся "сфинкс из Хаттуши". Статуя крылатого льва, найденная немецкими археологами при раскопках древней столицы Хеттского царства в 1915 году, хранилась в коллекции Музейного острова в Берлине. На территорию Германии ее отправили для реставрации, но там и оставили "ввиду распада Османской империи". После долгих переговоров немцы все-таки решили передать сфинкса Турции "в качестве жеста дружбы". А вот отдавать египтянам знаменитый бюст Нефертити - главное украшение Нового музея - Берлин решительно отказывается под предлогом того, что хрупкая статуя не переживет переезда.

Мнения

Решение нидерландского суда несправедливо и создает чрезвычайно опасный прецедент, считают в Совете Федерации.

"Я не удивлюсь, если это золото и все артефакты в течение очень короткого времени вообще пропадут", - сказал "Интерфаксу" председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. "Решение абсолютно политизированное, аргументы слабые, и я думаю, что подобного рода реакция будет у большинства россиян и людей, которые имеют минимальное представление о том, что такое артефакты истории", - добавил Карасин.

"Я твердо уверена, что решение голландского суда в отношении судьбы скифского золота, которое принадлежит исключительно народу Крыма и является его культурным наследием, создает чрезвычайно опасный правовой прецедент", - заявила ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, поставлен под сомнение принцип доверия не только в музейном деле, но и в иных культурных сферах.

Подготовил Дмитрий Гончарук

Швыдкой: Скифское золото должно вернуться туда, откуда было привезено

Текст: Наталья Лебедева
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал "РГ" решение суда в Амстердаме по скифскому золоту. Напомним, суд в Нидерландах сегодня постановил, что скифское золото из коллекции крымских музеев должно быть передано Украине.

- Хочу сразу отметить, сам факт столь длительного обсуждения в нидерландских судах вопроса принадлежности "скифского золота", которое было вывезено для экспонирования в Амстердаме, свидетельствует о том, что это очень сложная юридическая коллизия. Она не совсем обычная и, возможно, даже не укладывается в существующие правовые нормы. Именно поэтому логика российской стороны, которая передала судебный процесс на уровень музеев, была понятна: вещи должны вернуться туда, откуда они были привезены, то есть в музеи Крыма. Разумеется, есть и другая точка зрения, по которой музеи являются распорядителями, а не правообладателями тех объектов, которые в них находятся. Эта точка зрения похоже восторжествовала в апелляционной инстанции нидерландского суда. Но, как мне кажется, о таком решении можно только сожалеть, потому что нарушено понимание музейной этики, которая, повторю, предусматривает, возвращение предметов, взятых из какого-то музея, в тот же самый музей.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Сенаторы оценили решение амстердамского суда по скифскому золоту из Крыма

Я не собираюсь обсуждать квалификации или профессионализм нидерландских судей. Это люди, как правило, в высшей степени профессиональные. Но, безусловно, любое судебное решение принимается в определенном контексте. В данном случае этот контекст в высшей степени политизирован. Как мы знаем, СМИ Нидерландов не без участия правительства страны по многим вопросам нагнетают антироссийские настроения. Да и Европейский союз, как показала последняя встреча ЕС и Украины, также занимает, мягко говоря, недружественную позицию в отношении Российской Федерации.

Есть еще одна надежда на то, что юридическое разбирательство может продолжиться в Верховном суде Нидерландов. Я думаю, в этом есть смысл и логика, потому что такого рода процессы надо вести до конца, доходя до последней инстанции. И я бы не стал сейчас говорить о том, какие ответные меры может принять Российская Федерация. Здесь нужно взвесить все про и контра и принять те решения, которые не навредили бы нам самим.

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