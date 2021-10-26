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Рубрика: Власть

Что дало предприятиям Крыма участие в нацпроекте "Производительность труда"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 244(8595)
В Республике Крым 27 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Его основная задача - помочь бизнесу увеличить выработку и сократить разнообразные потери. Как результат - одно из молокоперерабатывающих предприятий увеличило производство творога на 68 процентов, а другое снизило затраты на выпуск продукции на 600 тысяч рублей в год.
Молокозавод "Новатор" благодаря участию в нацпроекте увеличил производительность труда на 24 процента. Фото: Юлия Суконкина Молокозавод "Новатор" благодаря участию в нацпроекте увеличил производительность труда на 24 процента. Фото: Юлия Суконкина
Молокозавод "Новатор" благодаря участию в нацпроекте увеличил производительность труда на 24 процента. Фото: Юлия Суконкина

Есть три основных критерия для участия в проекте: выручка предприятия должна быть не менее 400 миллионов рублей в год, в составе учредителей - менее 50 процентов резидентов иностранных государств, также сфера деятельности компании должна относиться к приоритетным отраслям (обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, строительство, сельское хозяйство и торговля).

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По словам руководителя дирекции по управлению Региональным центром компетенций РК Романа Леонтьева, в Крыму под эти критерии подпадают 136 предприятий, помимо тех, кто уже участвует в нацпроекте.

- Это проект для людей и про людей. В первую очередь мы помогаем выстроить культуру производства. Так же он позволяет улучшить условия труда и повысить производительность как минимум на 40 процентов. При этом со стороны предприятия никаких дополнительных финансовых затрат не требуется. Специалисты центра могут дать рекомендации по модернизации, а также совместно с сотрудниками реализовать пилотный проект, - рассказывает Роман Леонтьев.

Для повышения производительности труда часто достаточно правильно выстроить всю цепочку технологического процесса и обучить сотрудников. Региональный центр компетенций проводит бесплатные тренинги по "бережливому производству", специалисты помогают коллективу взглянуть на производственный процесс по-новому, проанализировать и устранить потери, которые возникают на разных этапах, свести на нет выпуск бракованной продукции. Также на предприятиях внедряется система непрерывных улучшений: каждый человек (от рядового слесаря до руководителя) может подать предложение, как улучшить рабочий процесс. Совет директоров их рассматривает и принимает решение, а инициативных работников при успешной реализации их идей ждет вознаграждение.

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Среди участников нацпроекта - компания "Мегатрейд-ЮГ". В результате шестимесячной работы и обучения сотрудников на предприятии улучшились условия производства без потери качества. Объем вырабатываемой молочной продукции увеличился с 2500 до 4200 килограммов в смену, время производства продукта сократилось на 27 процентов - с 146 до 106 минут. Производство творога выросло на 68 процентов. А прибыль за счет сокращений потерь увеличилась на 25 миллионов рублей в год.

Рациональная перепланировка участков позволила в разы сократить время производства, а установка автоматических пистолетов подачи воды для мытья оборудования сократила расход воды на 50 процентов. Интересным решением стала установка зеркала на фасовочном аппарате, это позволило сотруднику не делать дополнительные движения при фасовке продукции.

Мясокомбинат "Дружба народов" тоже увеличил выработку на пилотном участке.

- Была подготовлена матрица компетенции по участку упаковки и регламент по подаче предложений от сотрудников. Реализованные мероприятия позволили сократить время протекания процесса на участке-образце на 30 процентов, а выработку поднять на 2,5 тонны в смену. В рамках проекта удалось снизить затраты на выпуск продукции на 600 тысяч рублей в год, - рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

По словам генерального директора предприятия Николая Казакова, перестановка оборудования позволила оптимизировать производственный процесс и максимально повысить отдачу от каждого работника.

Мясокомбинат не собирается останавливаться на достигнутом, уже сформирован план дальнейшего внедрения полученных навыков и знаний на другие линии и цеха, запланирована установка дополнительного конвейера и оборудования на участок упаковки. Предприятие производит 215 видов мясоколбасных изделий, 100 видов полуфабрикатов, 70 видов другой продукции.

Повысить производительность труда решила и Крымская железная дорога. Проект реализуется на базе Джанкойского локомотивного депо. За три месяца рабочая группа провела диагностику потока, изучила существующие проблемы и предложила пути их решения.

- Участие в нацпроекте дает возможность предприятию внедрить практики ведущих международных и российских компаний по оптимизации производственных процессов. На первом этапе планируется улучшить техническое обслуживание локомотивов и организовать ремонт путей в "окнах" между движением поездов, а также снизить издержки, связанные с логистикой, - отметил Дмитрий Шеряко.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Предприятие "Крымгазсети" увеличило количество оказываемых услуг на обслуживание внутриквартирного газового оборудования на 50 процентов, а количество жалоб и обращений снизили на 31 процент. На протяжении полугода сотрудники компании совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) внедряли инструменты бережливого производства.

Как отметил Роман Леонтьев, многие участники нацпроекта жалуются на дефицит кадров. В этом вопросе им также готов помочь Региональный центр компетенций.

- Мы провели совещание с вузами, которые находятся на территории Крыма, и предложили им включать лучших студентов в рабочую группу, которая занимается реализацией нацпроекта "Производительность труда". Студенты смогут изнутри посмотреть на работу предприятия, а предприятия смогут сформировать кадровый резерв, - говорит Роман Леонтьев.

Справка "РГ"

Нацпроект "Производительность труда" стартовал в РФ 18 июля 2019 года и продлится до 2024 года. В нем участвуют 240 предприятий среднего и крупного бизнеса из 70 субъектов страны. Кроме прохождения основного обучения, для сотрудников открывается дополнительная возможность бесплатного онлайн-обучения на сайте "Производительность.РФ". Электронные курсы позволяют узнать о бережливом производстве, повысить вовлеченность сотрудников в непрерывное улучшение рабочих процессов.

Предприятия участвуют в проекте три года, из них шесть месяцев сотрудники центра компетенций их сопровождают, затем компании самостоятельно применяют полученные знания.

Планируется, что до конца 2024 года в Крыму 42 предприятия станут участниками нацпроекта.

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