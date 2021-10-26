Донской ученый создал кондиционер, работающий от солнечного света

Аспирант из Новочеркасска Александр Янучок разработал кондиционер, использующий энергию Солнца. Некоторые промышленные установки имеют похожий принцип, но, чтобы привести их в действие, необходима высокая температура и измеряемая мегаваттами мощность. А мощность солнечного кондиционера - несколько киловатт. В яркий солнечный день можно получить температуру до 200 градусов по Цельсию.

- Как и обычный кондиционер, солнечный будет забирать тепло из помещения и выводить на улицу. Но для его работы нужно не электричество, а тепло, получаемое от солнечной водонагревательной установки. Солнце светит, греет воду, она поступает в установку и приводит ее в действие, в результате происходит перекачивание тепла из помещения на улицу, - рассказал Александр Янучок. - В комнате будет стоять стандартная по габаритам сплит-система, но с другой начинкой, на улице - примерно такой же блок. Третий элемент - солнечную панель размером три квадратных метра нужно установить на крыше, - продолжает разработчик.

У ноу-хау есть еще одно предназначение: получаемое тепло можно направлять в бойлер. То есть за счет солнечной энергии одновременно происходит охлаждение помещения и подогревается вода.

Как считает Янучок, это очень актуально для курортных регионов и сельских районов: в тех местах, где отсутствует развитая инфраструктура, возникают перебои с электричеством или его нет вовсе. Если дополнить кондиционер фотоэлектрической панелью, он будет давать еще какое-то количество электричества, например, для работы телевизора.

- Такая система сможет работать даже при пасмурной погоде. Предусмотрено автоматическое регулирование устройства: сильнее светит солнце, жарче на улице, значит, будет холоднее в помещении и наоборот.

Сейчас изготавливается образец для испытаний на реальном объекте.

- Установим систему в конкретном доме и посмотрим, как она действует. Планируется создать линейку этого оборудования с расчетом на помещения разной площади, - говорит Янучок.

Кстати, разработка новочеркасца победила в областном конкурсе инновационных проектов "Умный стартап" Агентства инноваций.