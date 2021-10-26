Донской ученый создал кондиционер, работающий от солнечного света

Новости

Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
Лукашенко призвал белорусов пережить текущие трудности 14:57
Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры" 14:56
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 14:49
В Дагестане ввели QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов 14:47
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 14:44
Рафик Загрутдинов: Более 30 спортобъектов откроют в Москве к 2025 году 14:41
Назван возможный мотив убийства семьи с ребенком в Москве 14:37
В Сингапуре возбудили уголовное дело против антиваксеров 14:37
В Сети появились характер-постеры к "King's Man: Начало" 14:36
В Москве в этом году водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости 14:28
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
Фальков: Знания студентов нужно проверять после самостоятельной работы 14:19
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери 14:19
За год в новые дома из аварийного жилья переедут 130 тысяч человек 14:17
Прокат фильма о принцессе Диане перенесен на 9 декабря 13:56
Аксенов назвал решение суда Амстердама о золоте скифов рейдерским захватом 13:55
Песков заявил об обеспокоенности Кремля ситуацией в Судане 13:47
Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке выплатили 1 млрд рублей 13:39
Песков дал совет Моргенштерну поговорить с ветеранами 13:37
В Москве убита семья с ребенком 13:34
Участок метро между станциями "Хорошевская" и "Мневники" закроют 13:31
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу 13:20
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна 13:12
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 13:47
Рубрика: Общество

Донской ученый создал кондиционер, работающий от солнечного света

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 244(8595)
Аспирант из Новочеркасска Александр Янучок разработал кондиционер, использующий энергию Солнца. Некоторые промышленные установки имеют похожий принцип, но, чтобы привести их в действие, необходима высокая температура и измеряемая мегаваттами мощность. А мощность солнечного кондиционера - несколько киловатт. В яркий солнечный день можно получить температуру до 200 градусов по Цельсию.
Фото: РИА Новости
Молодой ученый разработал способ, позволяющий избежать аварийных ситуаций на аэродроме

- Как и обычный кондиционер, солнечный будет забирать тепло из помещения и выводить на улицу. Но для его работы нужно не электричество, а тепло, получаемое от солнечной водонагревательной установки. Солнце светит, греет воду, она поступает в установку и приводит ее в действие, в результате происходит перекачивание тепла из помещения на улицу, - рассказал Александр Янучок. - В комнате будет стоять стандартная по габаритам сплит-система, но с другой начинкой, на улице - примерно такой же блок. Третий элемент - солнечную панель размером три квадратных метра нужно установить на крыше, - продолжает разработчик.

У ноу-хау есть еще одно предназначение: получаемое тепло можно направлять в бойлер. То есть за счет солнечной энергии одновременно происходит охлаждение помещения и подогревается вода.

Как считает Янучок, это очень актуально для курортных регионов и сельских районов: в тех местах, где отсутствует развитая инфраструктура, возникают перебои с электричеством или его нет вовсе. Если дополнить кондиционер фотоэлектрической панелью, он будет давать еще какое-то количество электричества, например, для работы телевизора.

- Такая система сможет работать даже при пасмурной погоде. Предусмотрено автоматическое регулирование устройства: сильнее светит солнце, жарче на улице, значит, будет холоднее в помещении и наоборот.

Сейчас изготавливается образец для испытаний на реальном объекте.

- Установим систему в конкретном доме и посмотрим, как она действует. Планируется создать линейку этого оборудования с расчетом на помещения разной площади, - говорит Янучок.

Кстати, разработка новочеркасца победила в областном конкурсе инновационных проектов "Умный стартап" Агентства инноваций.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности