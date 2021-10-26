Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов"

Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, которая раньше принадлежала музеям Крыма, в Российском историческом обществе (РИО) назвали грабежом и неправосудным решением. Об этом ТАСС заявил председатель правления РИО Константин Могилевский.

Он добавил, что есть международный, всеми признанный принцип неделимости музейных фондов, и он в данном случае нарушен. "Это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, рано или поздно оно вернется", - заявил Константин Могилевский.

Он добавил, что РИО как общественная организация, будет делать все, "чтобы не дать забыть об этом неправосудном решении". Могилевский акцентировал внимание на том, что пока окончательное решение о судьбе экспонатов не принято, предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства. "И мы будем делать все, чтобы предметы, которые принадлежат крымским музеям, были возвращены", - сказал Могилевский.

Справка "РГ"

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины".