Индийские бизнесмены закупили первую партию шерсти из Калмыкии

Двадцать тонн овечьей шерсти закупили в Калмыкии индийские бизнесмены. Рынок сбыта этой продукции постепенно расширяется, но до решения непростой задачи еще далеко.

По словам главы республики Бату Хасикова, переработка шерсти - одна из самых перспективных отраслей региона. Калмыкия лидирует среди других субъектов России по поголовью овец и коз, а также по производству качественной продукции. Однако с переработкой и сбытом еще есть сложности.

В основном калмыцкая шерсть продается в Нижегородскую область и Екатеринбург. За границей к этой продукции предъявляют высокие требования, которые может удовлетворить не всякий производитель. Основным потребителем является Китай, а законодателем цен - Австралия. По качеству именно австралийский товар стоит на первом месте, на втором - китайский, российский - на третьем.

Как отметил Сергей Пузанов, руководитель компании, занимающейся сбытом шерсти, сама продукция недорогая, но ее переработка обходится в копеечку. За рубежом эти затраты, как правило, субсидирует государство. Еще одна проблема заключается в том, что раньше китайские предприятия покупали австралийскую шерсть и, чтобы удешевить ткани, смешивали ее с российской. Но сейчас Китай входит в число стран с крупнейшим поголовьем овец: у них 170 миллионов голов. Поэтому у китайцев хватает и своих ресурсов.

Чтобы найти прямой выход на зарубежный рынок, калмыцкие овцеводы организовали специализированное предприятие. Компания продает тонкую и полутонкую шерсть. За полгода удалось наладить торговые связи с шестью странами. Как отмечает ее исполнительный директор Джиргал Даваев, продукцию классируют согласно международным требованиям по продаже немытой шерсти и доводят до потребителя в необходимом виде. Затем формируют лоты для отправки, каждый из которых имеет сертификаты качества. Индийские покупатели приезжали в Калмыкию, чтобы лично убедиться в соответствии товара заявленным параметрам. Первая партия в Индию ушла с площадки, аттестованной Россельхознадзором, напрямую из Элисты. Планируется поставить еще 120 тонн шерсти в эту страну. Кстати, предыдущие 600 тонн были отправлены со сторонних площадок.

Центр поддержки экспорта республики помог найти партнеров в Казахстане и Азербайджане, а также получить статус "золотого" поставщика на крупнейшем маркетплейсе.

- Благодаря Центру поддержки экспорта уже несколько стран рассматривают нас как своего основного поставщика, - сказал Джиргал Даваев. - Налажены контакты с партнерами с Украины, из Беларуси и Польши, ведем переговоры с импортерами из Непала и Италии. Мы прошли аттестацию на право экспорта шерсти в Евросоюз, где требования еще строже. Свой основной рынок сбыта видим в тех странах, где развита легкая промышленность.

По мнению Даваева, необходимо наладить продажу калмыцкой шерсти не в составе сборных партий российского сырья, а в качестве самостоятельного товара, тогда ее будут знать на международном рынке не хуже австралийской.