Как семья из Ростова начала работать в сфере экологического бизнеса

Ростовские предприниматели, супруги Рита и Николай Ушаковы, при поддержке донского центра "Мой бизнес" налаживают производство бумажных пакетов и биоразлагаемых крышек для стаканчиков под горячие и холодные напитки. В декабре будет выпущено первые 3,5 миллиона таких крышек.

Ушаковы - многодетная семья. Рита и Николай растят троих детей и, конечно, хотят, чтобы они жили в здоровой и чистой среде. "Экологичность стала глобальным трендом, и актуальность его будет только расти. К тому же наша семья уже несколько лет является приверженцами осознанного потребления. Мы хотим в будущем передать своим детям бизнес, который не вредит окружающей среде", - говорит Рита Ушакова.

Обязанности распределили просто: муж - генеральный директор, жена - заместитель директора и главный бухгалтер. Все решения принимают вместе на семейном совете.

Раньше Ушаковы уже имели опыт ведения бизнеса, но в основном в сфере услуг, они занимались организацией и проведением мероприятий, разработкой и созданием сайтов. А пару лет назад задумались о создании своего производства и начали искать идею.

Остановились на упаковке. Изначально предприниматели рассматривали производство одноразовых пакетов и крышек из кукурузного крахмала, но от проекта пришлось отказаться, потому что на эту продукцию спрос в России еще не сформирован. Супруги решили изготавливать бумажные одноразовые пакеты и крышки из биоразлагаемого материала (багасса) для горячих и холодных напитков. Если пить кофе из стаканчика с такой крышкой (кстати, она приятна на ощупь), то не обожжешь губ. К тому же багасс не вреден для здоровья, чего нельзя сказать о пластике, ведь при контакте с горячей жидкостью он выделяет токсичные вещества, которые вместе с кофе попадают в организм.

- Мы уверены, что бумажная экологичная упаковка как продукт массового потребления будет вытеснять пластик, - считает Рита. - Это уже обсуждается на законодательном уровне. Потребность в такой продукции на юге России увеличивается, и мы планируем ее удовлетворить.

Ушаковы просчитали финансовые показатели и, посоветовавшись с экспертами, выстроили экономическую модель. Изучали рынок, ездили на тематические выставки, знакомились с продукцией основных игроков. И наконец приступили к реализации проекта. С первого дня была "включена" функция многозадачности, решением главных вопросов они занимались параллельно. Одним из них был поиск помещения.

Несмотря на кажущуюся доступность мест под аренду (ведь многие предприниматели сейчас их освобождают), подходящих для нового производства помещений оказалось немного. Это было связано в том числе и с закрытием рынка "Атлант". Но кто ищет, тот находит.

- Помещение мы выбирали исходя из рекомендаций представителей завода-изготовителя оборудования и нужд нашей компании, - рассказывает Рита. - У нас были четкие требования по температурному режиму, мощности электросетей, качеству и покрытию полов, размерам погрузочно-разгрузочной зоны, наличию подъездных путей для еврофур, также нужны были каникулы по оплате аренды. Подходящее производственное помещение площадью 400 квадратных метров мы подобрали в Мясниковском районе. Цена аренды напрямую зависит от месторасположения и характеристик помещения и варьируется от 300 до 750 рублей за квадратный метр.

Одновременно супруги определились с сырьем. Оно должно быть экологичным: бумага, полученная либо из макулатуры, либо из целлюлозы. Ушаковы нашли отечественных производителей качественного материала. Это большой плюс: предприятие не будет зависеть от курса валюты. Третий вопрос, который пришлось решить, - оборудование. Его выбирали, исходя из бюджета компании и характеристик конечного продукта - бумажного пакета. Заключили договор с китайским заводом на поставку автоматизированной производственной линии. Но при этом предусматривалась замена всех ключевых узлов на продукцию японских, американских, французских и тайваньских производителей. Так что линия обошлась довольно дорого. Оборудование доставит логистическая компания, это существенная статья расходов, которая включает в себя транспортировку по Китаю, таможенные сборы, страхование, перевозку по России, разгрузочно-погрузочные работы.

- И вот тут нам очень помогло Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) и центр "Мой бизнес", - рассказывает Рита. - Нас консультировали по бухгалтерскому учету и составлению бизнес-плана, а также предложили готовые решения для начинающих предпринимателей. Мы получили финансовую поддержку как новая компания, под один процент годовых, да еще и с отсрочкой платежа по основному долгу на полгода. Это очень лояльные условия. Еще предоставили комфортные рабочие места в коворкинге "Новый Ростов", где мы разместились до открытия производства.

Ушаковы не первые "выпускники" центра поддержки молодого бизнеса. Начинающие и действующие предприниматели могут получить здесь бесплатные услуги и поддержку - от консультации и участия в образовательных программах до маркетингового продвижения и содействия в размещении на маркетплейсах. Специалисты помогают обрабатывать запросы по поиску контрагентов, решать конкретные задачи, сопровождать сделки.

"В рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса для начинающих предпринимателей из производственной и IT-сфер действует специальное предложение "Легкий старт". Это льготный микрозаем до одного миллиона рублей со ставкой один процент годовых, - прокомментировала директор АНО МФК "РРАПП" Яна Куринова. - Кстати, и для стартап-проектов из других сфер ставка также выгодная - под 3-5 процентов годовых". Так же активно поддерживает семейные компании Торгово-промышленная палата, ставшая инициатором введения семейного патента и закрепления понятия "семейный бизнес" в законодательстве.

Какие еще проекты запущены в этом году с помощью РРАПП

"Киберателье" - экосистема для производства индивидуальной и экологичной одежды по цене масс-маркета. Здесь дизайнеры смогут разместить 3D-модели одежды, а пользователи - примерить ее на личный аватар. Мастерская изделий из дерева "ДекорСО" в Новочеркасске. Кафе-пекарня в Батайске. Производство крафтовых деликатесов - пастилы, сушеных дикоросов, вяленых томатов в Таганроге. Аутсорсинговый кол-центр "Звонко24". Сайт "Автолайн" для выкупа автомобилей с электронных площадок и продажи с помощью уже работающих интернет-ресурсов редакции. Фирма, осуществляющая перевозку школьников и студентов по экскурсионным маршрутам юга России. Сервис в стеклянном кубе: интерактивный центр по обслуживанию смартфонов в необычном дизайне.

Кстати

За три года (2019-2021) центром "Мой бизнес" и АНО МФК "РРАПП" было оказано свыше 115 тысяч услуг и мер помощи для более 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и физлиц Ростовской области.