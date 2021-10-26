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Рубрика: Происшествия

КС РФ: Потерпевшие от имущественных преступлений имеют право на компенсацию

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Граждане, потерпевшие от имущественных преступлений, имеют право на возмещение не только имущественного вреда, но и на моральную компенсацию. Соответствующее решение вынес Конституционный суд РФ по делу Сергея Шиловского из города Тимашевска.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В основе вопроса, который Шиловский поставил перед высшей юридической инстанцией страны, лежит печальный факт - в 2017 году мужчине пришлось хоронить мать. Однако санитар морга в день похорон отказался выдать тело, несмотря на то, что все необходимые пошлины и платежи били внесены в кассу заранее. Шиловскому пришлось дать взятку в размере шести тысяч рублей, причем деньги он был вынужден занимать у тех, кто пришел проститься с покойной.

Впоследствии после суда сумму взятки Шиловскому вернули, а вот моральные страдания суд компенсировать ему отказался.

- Суды мотивировали это тем, что такое право возникает при нарушении личных неимущественных прав гражданина, - указал Шиловский. - Но любое преступление причиняет нравственные страдания потерпевшему.

Конституционный суд РФ согласился с такой позицией, которую ранее поддержали и представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт.

Необходимо уйти от практики доказывания потерпевшим перенесенных моральных страданий

Как напомнил в ходе публичных слушаний полномочный представитель президента РФ в КС Александр Коновалов, суды назначают моральную компенсацию только в некоторых случаях имущественных преступлений и ряде трудовых споров, в то время как "моральный вред и нравственный ущерб от разбоя или преступления, подобного разбираемому нами случаю, намного больше, чем если человека обманули при покупке".

- Моральные страдания потерпевшего от преступления должны презюмироваться, необходимо уйти от практики доказывания потерпевшим перенесенных моральных страданий, - отметил он.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Судьи КС согласились, что имущественный вред может не исчерпываться только материальными потерями. По мнению представителей высшей юридической инстанции страны, законодательство не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда лицу, которому физические или нравственные страдания были причинены в результате преступления, в силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права.

- Однако пострадавшие от посягательства на их имущественные права, по общему правилу, не освобождаются от бремени доказывания самого факта причинения морального вреда и обоснования размера денежной компенсации, - указал КС.

Таким образом, статья 151 Гражданского кодекса РФ, которая предполагает компенсацию, "если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, не противоречит Конституции РФ.

Дело Сергея Шиловского подлежит пересмотру.

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