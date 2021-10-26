На юге России признаны банкротами почти 17 тысяч человек

С января по сентябрь 2021 года на юге России суды признали банкротами 16 993 человека (в статистику входят физлица и ИП). Лидирует по количеству разорившихся граждан Краснодарский край: здесь за девять месяцев текущего года зафиксировали 6882 банкротства. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда в регионе разорились 3400 человек. Такие данные приводит Федресурс.

На втором месте по этому показателю в ЮФО - Ростовская область. Здесь за девять месяцев признали финансово несостоятельными 4341 должника. В аналогичном периоде 2020 года в регионе обанкротился 2441 человек, то есть рост банкротства физлиц составил 78 процентов.

В Волгоградской области с января по сентябрь 2021-го зафиксировали 3668 случаев личного банкротства. Это на 55 процентов больше, чем в прошлом году (2361 банкротство за январь-сентябрь). Регион занял третье место в ЮФО по количеству разорившихся граждан.

По словам экспертов, среднестатистический банкрот юга России - это мужчина или женщина от 27 до 65 лет, работающие.

- Как правило, у такого человека имеется один-два потребительских кредита, парочка кредитных карт. Общий долг - в среднем 600 - 900 тысяч рублей. Он думает рассчитаться, но случается что-то плохое: потеря работы, болезнь, проблемы в бизнесе, и долги растут как снежный ком. Тогда на помощь приходит банкротство, - говорит Дмитрий Дмитриев, генеральный директор юридической компании UDM Group.

У предприятий юга России дела идут лучше, чем у простых граждан. Резкого роста банкротства не наблюдается. Например, в Краснодарском крае за первые три квартала текущего года признали банкротами 229 компаний, а в аналогичном периоде 2020-го - 214. В Ростовской области разорились 215 предприятий за девять месяцев (в 2020 году - 140). В волгоградском регионе с января по сентябрь зафиксировано 108 случаев бизнес-банкротства, а в аналогичном периоде прошлого года - 90. То есть рост есть, но небольшой.

- Если говорить о прогнозах на ближайшие три-шесть месяцев, количество обанкротившихся предприятий, вероятно, будет нарастать, - утверждает Елена Козина, управляющий партнер адвокатского бюро "ЭЛКО профи". - Просрочки по платежам в корпоративном секторе растут, финансовые резервы у многих компаний приблизились к нулю, гибель одного предприятия тянет за собой и его контрагентов. Повлияют на ситуацию и нерабочие дни, объявленные руководством страны. Не исключено, что в 2022 году мы увидим настоящую лавину банкротства в бизнес-сегменте.