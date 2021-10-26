На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей

Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти Краснодарского края переходят к жестким мерам контроля подлинности сертификатов. В частности, в регионе будут увольнять врачей за продажу сертификатов о вакцинации. Об этом вице-губернатор региона Анна Минькова заявила во вторник на совещании с заместителями глав районов.

По имеющейся на сегодняшний день статистике, среди заболевших COVID-19 лишь четыре процента прошли полную вакцинацию "Спутник V", 4,3 - "ЭпиВакКороной", три процента - прививкой "КовиВак".

- Это очень немного. Но ключевой момент в другом - как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что там никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Они попадают в статистику как вакцинированные, портят ее, - сказала в своем выступлении заместитель главы края. - Люди не желают прививаться, но хотят посещать кино, рестораны, спортивные комплексы - покупают сертификат и ходят, но по факту не вакцинированы. Это одна из серьезнейших проблем.

По ее словам, таким образом, они дают возможность вирусу мутировать до все более серьезных форм. Кроме того - фактически у них нет никакой иммунной защиты, они могут тяжело заболеть и умереть.

Минькова сообщила о мерах, которые будут предпринимать по отношению к медикам, продающим сертификаты о вакцинации.

- Таких врачей будут увольнять, и лишать лицензии, - сказала вице-губернатор Кубани.

По данным властей края, сегодня в медицинских учреждениях региона свободно 17,2% коечного фонда, а все больницы работают с огромной нагрузкой. Выровнять ситуацию и избежать большого количества "тяжелых" больных поможет увеличение темпов вакцинации.

- В настоящий момент в среднем в сутки на Кубани прививают 10 тысяч человек. Этого недостаточно, - считает замглавы края. - Вместе с тем все категории, которые с 12 октября вошли в группу обязательных, достаточно быстро прошли этап вакцинации. Привито 113% работников образования, 110% - общепита и 105% торговли.