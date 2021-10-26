Новости

Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 19:04
Рубрика: Общество

На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти Краснодарского края переходят к жестким мерам контроля подлинности сертификатов. В частности, в регионе будут увольнять врачей за продажу сертификатов о вакцинации. Об этом вице-губернатор региона Анна Минькова заявила во вторник на совещании с заместителями глав районов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Ставрополье медики получат доплату за каждого вакцинированного

По имеющейся на сегодняшний день статистике, среди заболевших COVID-19 лишь четыре процента прошли полную вакцинацию "Спутник V", 4,3 - "ЭпиВакКороной", три процента - прививкой "КовиВак".

- Это очень немного. Но ключевой момент в другом - как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что там никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Они попадают в статистику как вакцинированные, портят ее, - сказала в своем выступлении заместитель главы края. - Люди не желают прививаться, но хотят посещать кино, рестораны, спортивные комплексы - покупают сертификат и ходят, но по факту не вакцинированы. Это одна из серьезнейших проблем.

По ее словам, таким образом, они дают возможность вирусу мутировать до все более серьезных форм. Кроме того - фактически у них нет никакой иммунной защиты, они могут тяжело заболеть и умереть.

Минькова сообщила о мерах, которые будут предпринимать по отношению к медикам, продающим сертификаты о вакцинации.

- Таких врачей будут увольнять, и лишать лицензии, - сказала вице-губернатор Кубани.

По данным властей края, сегодня в медицинских учреждениях региона свободно 17,2% коечного фонда, а все больницы работают с огромной нагрузкой. Выровнять ситуацию и избежать большого количества "тяжелых" больных поможет увеличение темпов вакцинации.

- В настоящий момент в среднем в сутки на Кубани прививают 10 тысяч человек. Этого недостаточно, - считает замглавы края. - Вместе с тем все категории, которые с 12 октября вошли в группу обязательных, достаточно быстро прошли этап вакцинации. Привито 113% работников образования, 110% - общепита и 105% торговли.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности