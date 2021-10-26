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Рубрика: Происшествия

Пассажирка авиарейса Москва-Анапа покусала бортпроводницу

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Транспортные полицейские в аэропорту Анапы задержали пассажирку прибывшего рейса из Москвы. По данным Управления на транспорте МВД России по ЮФО, 28-летняя женщина вела себя по-хамски, отказывалась занять свое место при посадке самолета, а в довесок покусала одну из бортпроводниц.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. В ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Девушку задержали и составили на нее два административных протокола: за мелкое хулиганство и за невыполнение требований командира воздушного судна. От медосвидетельствования задержанная отказалась. Причины конфликта в УТ МВД РФ по ЮФО не назвали, а также не уточнили, какое наказание понесет женщина. По этим статьям КоАП РФ ей грозит либо два штрафа на сумму до шести тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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