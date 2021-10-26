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26.10.2021 14:32
Рубрика: Власть

Сенаторы оценили решение амстердамского суда по скифскому золоту из Крыма

Текст: Дмитрий Гончарук
Решение нидерландского суда о принадлежности Украине коллекции скифского золота из крымского музея несправедливо и создает чрезвычайно опасный прецедент, считают в Совете Федерации.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В музее Алларда Пирсона сообщили, что временно не будут никому передавать скифское золото, пока не будет принято окончательное решение суда о принадлежности экспонатов.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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"Выглядит это все политизированным несправедливым решением. Я не удивлюсь, если это золото и все артефакты в течение очень короткого времени вообще пропадут", - сказал "Интерфаксу" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Парламентарий добавил, что возможные дальнейшие действия России в связи с этим будут еще обсуждаться. "Мы будем действовать по международным правилам, но будем отстаивать позицию, что вся эта коллекция принадлежит Крыму и России", - подчеркнул он.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди полагает, что решение амстердамского суда не будет способствовать развитию контактов в гуманитарной сфере не только между Россией и Нидерландами, но и во взаимоотношениях королевства и других стран.

"Я твердо уверена, что решение голландского суда в отношении судьбы скифского золота, которое принадлежит исключительно народу Крыма и является его культурным наследием, создает чрезвычайно опасный правовой прецедент", - сказала Ковитиди ТАСС.

По ее мнению, фактически поставлен под сомнение принцип доверия не только в музейном деле, но и в иных культурных сферах.

В феврале 2014 года скифское золото из четырех музеев Крыма вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе того же года музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни РФ до решения суда или соглашения между сторонами.

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