Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях

Текст: Илья Изотов

Российский сайт бронирования жилья для путешествий Tvil.ru составил рейтинг самых необычных вещей и предметов, которые туристы оставили в номерах южных отелей и других средствах размещения, отправляясь с отдыха домой. Чтобы составить топ из 15 самых интересных "забывашек", сервис опросил более 14 тысяч владельцев отелей, квартир и домов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В отелях Крыма на ноябрь забронировано до 80 процентов мест

- Прошедший сезон можно назвать годом забытых термосов, - подвели итоги сезона аналитики сервиса. - К такому выводу пришли около половины владельцев жилья. Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Несколько гостей успели вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи. Но десяток термосов так и остались "зимовать" на юге страны.

Кроме термосов отдыхающие оставили на память хозяевам жилья два литра самогона, несколько пар обуви, вечерние платья, трусы, игрушки для ролевых сексуальных игр взрослых, профессиональную фотоаппаратуру и даже черного котенка.

- Когда гости уехали, возле дома мы обнаружили черного котенка, - рассказал хозяин частного дома в крымской Николаевке Николай. - Сначала хотели отдать (как оказалось, кошечку), но потом решили оставить себе. Назвали ее Мурка. Мурка помогала нам делать пристройку к дому.

А вот у хозяина мини-гостиницы в Сочи Валерия постоялец - профессиональный фотограф оставил штатив.

- Уезжая, оставил штатив в комнате, и спохватился только в Санкт-Петербурге, - рассказал свою историю Валерий. - Пришлось отправлять срочно, так как была назначена съемка свадьбы у фотографа.

Также среди необычных "забывашек" - горшок для ребенка, водительские права, колонка для ноутбука, электрогриль и мини-радио, зарядное устройство для телефона, серебряная цепочка с крестиком и четырехместная палатка.

В регионах Экономика Туризм Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию