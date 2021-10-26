Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях

Российский сайт бронирования жилья для путешествий Tvil.ru составил рейтинг самых необычных вещей и предметов, которые туристы оставили в номерах южных отелей и других средствах размещения, отправляясь с отдыха домой. Чтобы составить топ из 15 самых интересных "забывашек", сервис опросил более 14 тысяч владельцев отелей, квартир и домов.

- Прошедший сезон можно назвать годом забытых термосов, - подвели итоги сезона аналитики сервиса. - К такому выводу пришли около половины владельцев жилья. Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Несколько гостей успели вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи. Но десяток термосов так и остались "зимовать" на юге страны.

Кроме термосов отдыхающие оставили на память хозяевам жилья два литра самогона, несколько пар обуви, вечерние платья, трусы, игрушки для ролевых сексуальных игр взрослых, профессиональную фотоаппаратуру и даже черного котенка.

- Когда гости уехали, возле дома мы обнаружили черного котенка, - рассказал хозяин частного дома в крымской Николаевке Николай. - Сначала хотели отдать (как оказалось, кошечку), но потом решили оставить себе. Назвали ее Мурка. Мурка помогала нам делать пристройку к дому.

А вот у хозяина мини-гостиницы в Сочи Валерия постоялец - профессиональный фотограф оставил штатив.

- Уезжая, оставил штатив в комнате, и спохватился только в Санкт-Петербурге, - рассказал свою историю Валерий. - Пришлось отправлять срочно, так как была назначена съемка свадьбы у фотографа.

Также среди необычных "забывашек" - горшок для ребенка, водительские права, колонка для ноутбука, электрогриль и мини-радио, зарядное устройство для телефона, серебряная цепочка с крестиком и четырехместная палатка.