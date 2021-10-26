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26.10.2021 17:12
Рубрика: Общество

В Астрахани стартовала экспедиция по сохранению каспийского тюленя

Текст: Наталья Коротченко
Ведущие российские ученые принимают участие в первой экспедиции в Астрахани в рамках экологического проекта "Душа Каспия" по изучению и сохранению каспийского тюленя, резкое сокращение численности которого угрожает экосистеме Каспийского моря.
Фото: В.Калиничев/РИА Новости Фото: В.Калиничев/РИА Новости
Фото: В.Калиничев/РИА Новости

Проект, разработанный фондом "Чистые моря", совместно с ведущими специалистами по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН реализуется при поддержке минприроды РФ и правительства Астраханской области.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Каспийский тюлень - один из самых маленьких на планете. Он - не только единственное млекопитающее соленого озера, которое называют Каспийским морем, но и индикатор его экосистемы. В 2008 году каспийская нерпа оказалась в красном списке Международного союза охраны природы в статусе "находящийся под угрозой исчезновения". А в 2020 году - на страницах Красной книги России.

- За последнее столетие его численность сократилась более чем на 91%. Если в 1900 году тюленей было 1,2 млн особей, то в 2005 - уже всего 104 тысячи. И число этих животных продолжает сокращаться, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на пресс-конференции, посвященной открытию проекта.

Глава региона отметил, что главная причина сложившейся за много лет ситуации с исчезновением каспийского тюленя - огромные антропогенные нагрузки на хрупкую астраханскую природу.

- Исследователи утверждают, что у этих млекопитающих практически нет врагов. Исключение составляет только человек, бездумная деятельность которого и приводит к резкому сокращению численности этих особенных животных. Сегодня каспийский тюлень считается вымирающим видом. И наш долг - переломить ситуацию, - отметил Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что в Астраханской области накоплен большой опыт реализации экологических проектов, в их числе - восстановление популяции реликтовых антилоп - сайгаков.

- Важной считаю проведение такой же работы по сохранению каспийского тюленя, - сказал Бабушкин.

Экспедиция продлится до середины ноября. На самолете-амфибии Ла-8, пилотируемого Героем России, космонавтом, летчиком-испытателем I класса Валерием Токаревым, научная и съёмочная группы пролетят вдоль российского побережья Каспийского моря, затем экспедиторы с инспекторами Астраханского государственного заповедника выйдут в море на быстроходных катерах к острову малый Жемчужный, чтобы установить на животных спутниковые передатчики и взять биопробы.

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