В Азове раскрыли аферы чиновников при продаже городских земель

Ростовская область гудит. В Азове чиновники незаконно продали землю частникам под коттеджи, вместо того чтобы построить на ней социальные объекты. Причем махинации выявили сами жители микрорайона Солнечного. Люди пытаются добиться возвращения территории в общественное пользование, но в мэрии их пока не слышат. И неудивительно. Ведь это далеко не первый случай в Азове незаконного выделения земельных участков. Причем происходит это по одной и той же схеме.

Микрорайон Солнечный находится на окраине города и в основном состоит из частного сектора. Многие его жители раньше трудились на Азовском оптико-механическом заводе. В свое время предприятие выделило заводчанам землю под огороды. В последние годы часть участков не возделывалась. Жители рассчитывали, что на их месте построят социальные объекты, например, детскую и спортивную площадки, детсад. Ведь в микрорайоне отсутствует социальная инфраструктура.

- За все годы существования микрорайона здесь появился лишь небольшой обустроенный "пятачок" для игр малышей, на котором обычно яблоку негде упасть, - рассказала представитель инициативной группы микрорайона Солнечный Азова Инна Григорьева.

А за цивилизацией нужно ехать в город. В соседнем микрорайоне есть спортплощадка и самодельное футбольное поле, но, чтобы туда добраться, детворе из Солнечного надо пересечь оживленную трассу.

- Несколько лет назад мой внук, переходя эту дорогу, попал под колеса грузовика. Ребенку сделали четыре операции, чтобы восстановить поврежденную ногу, - жалуется журналистам пенсионерка с улицы Степной Нина Грищенко.

На этот раз инициативная группа жителей микрорайона обратилась в администрацию города с просьбой отдать часть бывших огородов под детскую площадку, но в мэрии рассудили иначе: землю, 290 соток, продали. Причем по уже отработанной схеме. Сначала частнику предоставили ее в аренду для сельскохозяйственных нужд. Далее на ней "появилось" капитальное строение почти в тысячу квадратных метров, но только по документам, в действительности его никто не видел. Менее чем через месяц объект был снят с кадастрового учета.

- Для чего это делается, - переспрашивает меня Инна Григорьева. - Все очень просто. Строительство капитального объекта недвижимости площадью около тысячи квадратных метров неотделимо от земли. Это "воздушное" здание регистрируется и снимается затем с кадастрового учета. Но это отсутствующее по факту строение было зарегистрировано лишь с одной с целью: последующего выкупа земельного участка без проведения торгов. После этого арендатор, выкупив участок по минимальной цене, изменял вид разрешенного использования земли на отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа. Территория делится на несколько самостоятельных участков для последующей продажи. В итоге арендатор получает немалую выгоду.

Чтобы по дешевке купить землю, мошенники возводят на ней воздушный замок. И чиновники этого не замечают

Подобная схема практикуется в Азове уже не первый год. С ее помощью в городе выросли десятки элитных особняков и коттеджей.

Активисты сняли сюжет о земельных аферах и выложили его в соцсети, назвав "Азовская мафия", или "Землемер в законе". Ролик набрал тысячи просмотров и привел в гнев чиновников. Глава городской администрации подал судебный иск о защите чести и достоинства на автора сюжета и общественную организацию, но проиграл его. А недавно он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при продаже земли, которое во многом было возбуждено благодаря расследованию городских активистов, обратившихся в правоохранительные органы.

Другого чиновника азовской мэрии - экс-руководителя департамента по имущественно-земельным отношениям - недавно уже осудили по аналогичной статье на четыре года лишения свободы. Ему вменялись несколько эпизодов незаконного выделения земли.

- И на этот раз арендатор в Солнечном не собирался возделывать землю, а хотел ее купить по дешевке. "Построил" ангар на бумаге. Пытался даже сымитировать бурную строительную деятельность, наняв технику, которая ровняла участок. Но капитального строения на этом месте никто из жителей не видел, - утверждает председатель автономной некоммерческой организации Азова "Набат" Виктор Кабашов.

Жители микрорайона обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с выделением земли. Скандалы, связанные с продажей земель в городе, в немалой степени подорвали доверие людей к местной власти.

- Обрабатываю огород уже более 20 лет, боюсь, что у меня отнимут участок, а он буквально кормит нашу семью: на моем иждивении двое внуков, их отец погиб, а мать - инвалид, - переживает пенсионерка Лариса Непийпа. - Никакого доверия у меня к нашим чиновникам нет. Толку от них - одни обещания.

Боятся потерять огороды и ее пожилые соседи, ведь на их уже теснят новые коттеджи.

Прямая речь

Григорий Приходько, депутат Азовской городской Думы:

По поводу незаконного выделения земли в микрорайоне Солнечном я обращался в городскую прокуратуру и другие правоохранительные структуры. Пока ответ не получил. В этом конце города не осталось нормальной территории, чтобы построить даже детскую площадку, сделать прогулочные зоны, нет дорог. При этом земля продается под особняки. Что получится? Очередные 290 соток нарежут на 30-40 участков, на них построят дома. Люди в них передут, а нормальной инфраструктуры как не было, так и не будет.