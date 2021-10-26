В Азове раскрыли аферы чиновников при продаже городских земель

Новости

"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 22:38
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 22:27
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 22:19
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 22:18
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 22:07
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:18
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 21:14
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 20:47
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 19:47
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 21:35
Рубрика: Власть

В Азове раскрыли аферы чиновников при продаже городских земель

Текст: Алена Ларина ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Ростовская область гудит. В Азове чиновники незаконно продали землю частникам под коттеджи, вместо того чтобы построить на ней социальные объекты. Причем махинации выявили сами жители микрорайона Солнечного. Люди пытаются добиться возвращения территории в общественное пользование, но в мэрии их пока не слышат. И неудивительно. Ведь это далеко не первый случай в Азове незаконного выделения земельных участков. Причем происходит это по одной и той же схеме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Микрорайон Солнечный находится на окраине города и в основном состоит из частного сектора. Многие его жители раньше трудились на Азовском оптико-механическом заводе. В свое время предприятие выделило заводчанам землю под огороды. В последние годы часть участков не возделывалась. Жители рассчитывали, что на их месте построят социальные объекты, например, детскую и спортивную площадки, детсад. Ведь в микрорайоне отсутствует социальная инфраструктура.

В этом году ущерб от коррупции превысил 39 млрд рублей

- За все годы существования микрорайона здесь появился лишь небольшой обустроенный "пятачок" для игр малышей, на котором обычно яблоку негде упасть, - рассказала представитель инициативной группы микрорайона Солнечный Азова Инна Григорьева.

А за цивилизацией нужно ехать в город. В соседнем микрорайоне есть спортплощадка и самодельное футбольное поле, но, чтобы туда добраться, детворе из Солнечного надо пересечь оживленную трассу.

- Несколько лет назад мой внук, переходя эту дорогу, попал под колеса грузовика. Ребенку сделали четыре операции, чтобы восстановить поврежденную ногу, - жалуется журналистам пенсионерка с улицы Степной Нина Грищенко.

На этот раз инициативная группа жителей микрорайона обратилась в администрацию города с просьбой отдать часть бывших огородов под детскую площадку, но в мэрии рассудили иначе: землю, 290 соток, продали. Причем по уже отработанной схеме. Сначала частнику предоставили ее в аренду для сельскохозяйственных нужд. Далее на ней "появилось" капитальное строение почти в тысячу квадратных метров, но только по документам, в действительности его никто не видел. Менее чем через месяц объект был снят с кадастрового учета.

- Для чего это делается, - переспрашивает меня Инна Григорьева. - Все очень просто. Строительство капитального объекта недвижимости площадью около тысячи квадратных метров неотделимо от земли. Это "воздушное" здание регистрируется и снимается затем с кадастрового учета. Но это отсутствующее по факту строение было зарегистрировано лишь с одной с целью: последующего выкупа земельного участка без проведения торгов. После этого арендатор, выкупив участок по минимальной цене, изменял вид разрешенного использования земли на отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа. Территория делится на несколько самостоятельных участков для последующей продажи. В итоге арендатор получает немалую выгоду.

Чтобы по дешевке купить землю, мошенники возводят на ней воздушный замок. И чиновники этого не замечают

Подобная схема практикуется в Азове уже не первый год. С ее помощью в городе выросли десятки элитных особняков и коттеджей.

Активисты сняли сюжет о земельных аферах и выложили его в соцсети, назвав "Азовская мафия", или "Землемер в законе". Ролик набрал тысячи просмотров и привел в гнев чиновников. Глава городской администрации подал судебный иск о защите чести и достоинства на автора сюжета и общественную организацию, но проиграл его. А недавно он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при продаже земли, которое во многом было возбуждено благодаря расследованию городских активистов, обратившихся в правоохранительные органы.

Другого чиновника азовской мэрии - экс-руководителя департамента по имущественно-земельным отношениям - недавно уже осудили по аналогичной статье на четыре года лишения свободы. Ему вменялись несколько эпизодов незаконного выделения земли.

На Ставрополье чиновника арестовали за подлог на 190 миллионов рублей

- И на этот раз арендатор в Солнечном не собирался возделывать землю, а хотел ее купить по дешевке. "Построил" ангар на бумаге. Пытался даже сымитировать бурную строительную деятельность, наняв технику, которая ровняла участок. Но капитального строения на этом месте никто из жителей не видел, - утверждает председатель автономной некоммерческой организации Азова "Набат" Виктор Кабашов.

Жители микрорайона обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с выделением земли. Скандалы, связанные с продажей земель в городе, в немалой степени подорвали доверие людей к местной власти.

- Обрабатываю огород уже более 20 лет, боюсь, что у меня отнимут участок, а он буквально кормит нашу семью: на моем иждивении двое внуков, их отец погиб, а мать - инвалид, - переживает пенсионерка Лариса Непийпа. - Никакого доверия у меня к нашим чиновникам нет. Толку от них - одни обещания.

Боятся потерять огороды и ее пожилые соседи, ведь на их уже теснят новые коттеджи.

Прямая речь

Григорий Приходько, депутат Азовской городской Думы:

По поводу незаконного выделения земли в микрорайоне Солнечном я обращался в городскую прокуратуру и другие правоохранительные структуры. Пока ответ не получил. В этом конце города не осталось нормальной территории, чтобы построить даже детскую площадку, сделать прогулочные зоны, нет дорог. При этом земля продается под особняки. Что получится? Очередные 290 соток нарежут на 30-40 участков, на них построят дома. Люди в них передут, а нормальной инфраструктуры как не было, так и не будет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать