В Крыму интерес покупателей сместился в сторону вторичного жилья

При выборе жилья россияне отдают предпочтение квартирам на вторичном рынке. В Симферополе по итогам третьего квартала по сравнению с показателями предыдущего интерес населения к покупке вторичной недвижимости вырос на 17 процентов, подсчитали эксперты "Авито".

Специалисты полагают, что это связано с новыми условиями выдачи льготной ипотеки: с 1 июля максимальная сумма кредита была снижена до трех миллионов рублей (с 6-12 в зависимости от региона) по России, при этом предельная процентная ставка выросла с 6,5 до 7 процентов годовых. Кроме того, цены на вторичное жилье растут медленнее, чем на первичное: за год динамика составила 31 процент против 39 в сегменте новостроек. В Симферополе цены на вторичные квартиры по итогам квартала увеличились на четыре процента, а за год - на 24.

Примечательно, что южные города стали лидерами по росту предложений о продаже квартир на вторичном рынке. Так, в третьем квартале этого года больше всего новых объявлений по сравнению со вторым кварталом появилось в Сочи (+22 процента), Севастополе (+10 процентов) и Симферополе (плюс 7 процентов).

- Привлекательность ипотечных ставок и снижение интереса к приобретению квартир в новостройках как следствие продолжительного роста цен позволяют ожидать стабилизации спроса на вторичную недвижимость. А общее оживление рынка и достаточное количество разнообразных предложений как правило позволяют найти подходящий объект, - считает управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.

По данным Аналитической корпоративной группы, в сентябре средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке в Симферополе составила 98 931 рубль за квадрат, рост цен за текущий месяц - плюс 3,1 процента. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке дороже - 103 тысячи рублей, но и темпы роста за текущий месяц ниже - плюс 2,5 процента.

Управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев подсчитал, что крымчанину необходимо 16 лет, чтобы купить себе жилье площадью 60 квадратов без заемных средств. И этот срок с каждым годом увеличивается из-за роста цен на недвижимость.

Учредитель агентства недвижимости "Риэлт Крым" Дмитрий Мусиян отмечает, что увеличение спроса на вторичные квартиры в республике вызван в том числе дефицитом жилья на первичном рынке. Большинство квартир раскупаются на этапе котлована, а новые объекты закладываются не так быстро, как хотелось бы покупателям.

По итогам 2020 года в Крыму введено в эксплуатацию более 775 тысяч квадратных метров жилья, из них 195 тысяч в многоквартирных домах, 580 тысяч приходятся на индивидуальное жилищное строительство. Хоть показатели за несколько последних лет и увеличились, но все равно они значительно ниже среднероссийских. По официальным данным, в РК новые дома, построенные с 2000 годов, составляют лишь пять процентов жилого фонда. В республике самый высокий процент аварийного и ветхого жилья по РФ - около 15 процентов.

По наблюдению эксперта, сейчас жилье на первичном рынке дорожает быстрее, чем на вторичном.

- Недавно продавали однокомнатную квартиру в Симферополе, она нуждается в хорошем ремонте, за 3,1 миллиона рублей, в новостройках таких цен уже не найти, - отмечает Дмитрий Мусиян.

Действительно, в одном из новых жилых комплексов крымской столицы стоимость однокомнатной квартиры без отделки начинается от 3,9 миллиона рублей.

По наблюдению Дмитрия Мусияна, продажи на вторичном рынке в Крыму идут активно, осенью спрос традиционно вырос, такие квартиры в основном интересуют местных жителей.