В Минкультуры поддерживают музеи Крыма по вопросу скифского золота

"Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы - это общеизвестное профессиональное правило. В Союзе музеев России напомнили, что в свое время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат они именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, участниками спора являются музеи Крыма и Голландии и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции.

Коллекция скифского золота, включающая около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в Нидерланды из четырех музеев Крыма в начале февраля 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией музей в Амстердаме отказался возвращать экспонаты назад до решения суда.