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26.10.2021 13:08

В Ростове будут развивать промышленность и деловой туризм

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 244(8595)
Экономика Ростова-на-Дону преодолела вызванную пандемией COVID-19 стагнацию. По сравнению с первым полугодием 2020 года инвестиции увеличились на 134 процента и составили 59,9 миллиарда рублей.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

- Значительный рост показателей наблюдается во всех группах хозяйствующих субъектов. Существенные инвестиции освоили предприятия обрабатывающего производства - 3,3 миллиарда рублей, рост - 128 процентов. Крупные и средние компании - 38,6 миллиарда рублей, что составляет порядка 40 процентов инвестиций в Ростовской области, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Одним из главных проектов стало строительство в Ростове-на-Дону нового тракторного завода, который сможет выпускать пять тысяч единиц техники в год. Предприятие будет действовать на бывшем заводе копнителей на окраине города. Финансовые вложения - не менее шести миллиардов рублей.

Как отметил на церемонии закладки символического первого камня тракторного завода президент промышленного союза "Новое содружество" и ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, строительство тракторного завода является историческим моментом для всего отечественного сельхозмашиностроения: с нуля будет создан первый в постсоветской России производственный комплекс полного цикла выпуска тракторов.

Масштабы действительно впечатляют. Площадь производственного корпуса составит 61,5 тысячи квадратных метров, общая застройка - 145 тысяч квадратных метров. На заводе будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест, начнет действовать собственный конструкторский центр. Планируется, что тракторный завод построят до конца 2022 года.

На предприятии планируется выпускать полный модельный ряд тракторов мощностью от 170 до 600 лошадиных сил с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, будет налажен выпуск четырех видов дорожно-строительных машин.

Другим драйвером роста экономики донской столицы может стать новое для города направления делового туризма. Сейчас гостиничный фонд Ростова-на-Дону состоит из более чем 200 объектов, благодаря которым можно принять девять тысяч гостей. Однако этого, как показывает практика, недостаточно, и в мегаполисе строятся гостиницы, ориентированные, прежде всего, на бизнесменов и участников деловых конференций, форумов, конгрессов, съездов и других мероприятий.

Большие надежды возлагаются на четырехзвездочный отель Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don, открытие которого намечено в конце октября на базе торгово-развлекательного комплекса "Горизонт".

Фото: РИА Новости
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Как сообщила на заседании совета по инвестициям руководитель проектного бюро Mice Architect Татьяна Быкадорова, гостиница на 169 номеров интегрирована в торговый центр и связана переходом с кинотеатром Gorizont Cinema & Emotion. Планируется также создать и переход между конференц-залами отеля и аквапарком H2O.

- Строительство первой очереди комплекса обошлось инвесторам в 1,9 миллиарда рублей, а стоимость всего проекта - около трех миллиардов. Работа шла с 2017 года. Отель даст городу 120 новых рабочих мест и принесет шесть миллионов налоговых отчислений в местный бюджет ежегодно, - отметила Быкадорова.

Для развития развлекательного и гастрономического туризма в Ростове-на-Дону с помощью государственно-частного партнерства пройдет реконструкция набережной и парков.

Кроме того, точками притяжения туристов и малого бизнеса станут пустующие ныне промышленные предприятия. Власти Ростова уже определили четыре промобъекта для создания креативных кластеров: это мукомольный завод № 2, промышленная зона "Ковш", Ростовский винно-водочный завод и кондитерская фабрика. Реализовать проекты творческой индустрии планируется к 2024 году.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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