В Севастополе автобусы будут стоять, пока все пассажиры не наденут маски

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Водители не должны начинать движение, пока все в салоне не наденут маски.

- Прошу взять под особый контроль общественный транспорт. На этой неделе были правильные примеры, когда водитель не начинал движение, пока все в салоне не надевали маски. Других действенных способов, видимо, нет, - сказал Развожаев сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе тяжелая, в больницах заполнено более 94 процентов коек. За сутки в городе выявили 330 новых случаев заболевания, цифра с каждым днем продолжает расти.

В Севастополе также запретят работу общепита с 23:00 до 06:00 и любые мероприятия в ночное время.