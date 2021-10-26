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26.10.2021 18:19
Рубрика: Общество

В Севастополе автобусы будут стоять, пока все пассажиры не наденут маски

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Водители не должны начинать движение, пока все в салоне не наденут маски.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Прошу взять под особый контроль общественный транспорт. На этой неделе были правильные примеры, когда водитель не начинал движение, пока все в салоне не надевали маски. Других действенных способов, видимо, нет, - сказал Развожаев сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе тяжелая, в больницах заполнено более 94 процентов коек. За сутки в городе выявили 330 новых случаев заболевания, цифра с каждым днем продолжает расти.

В Севастополе также запретят работу общепита с 23:00 до 06:00 и любые мероприятия в ночное время.

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