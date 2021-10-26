В Волгоградской области запланировали бездефицитный бюджет

Новости

Обнаруженную на съемках телешоу Светличную родные искали по моргам 15:01
Лукашенко призвал белорусов пережить текущие трудности 14:57
Греф анонсировал преодоление бедности при помощи "цифры" 14:56
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 14:49
В Дагестане ввели QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов 14:47
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 14:44
Рафик Загрутдинов: Более 30 спортобъектов откроют в Москве к 2025 году 14:41
Назван возможный мотив убийства семьи с ребенком в Москве 14:37
В Сингапуре возбудили уголовное дело против антиваксеров 14:37
В Сети появились характер-постеры к "King's Man: Начало" 14:36
В Москве в этом году водителей чаще всего штрафуют за превышение скорости 14:28
Умер композитор Удо Циммерманн 14:27
Фальков: Знания студентов нужно проверять после самостоятельной работы 14:19
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери 14:19
За год в новые дома из аварийного жилья переедут 130 тысяч человек 14:17
Прокат фильма о принцессе Диане перенесен на 9 декабря 13:56
Аксенов назвал решение суда Амстердама о золоте скифов рейдерским захватом 13:55
Песков заявил об обеспокоенности Кремля ситуацией в Судане 13:47
Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке выплатили 1 млрд рублей 13:39
Песков дал совет Моргенштерну поговорить с ветеранами 13:37
В Москве убита семья с ребенком 13:34
Участок метро между станциями "Хорошевская" и "Мневники" закроют 13:31
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу 13:20
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна 13:12
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 14:28

В Волгоградской области запланировали бездефицитный бюджет

Текст: Роман Мерзляков
Проект главного финансового документа Волгоградской области на 2022-2024 годы был представлен общественности в онлайн-формате. Затем законопроект поступит на рассмотрение депутатов региональной думы.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет приоритеты, направленные на рост благополучия людей и развитие региона. Будут выполнены все социально-значимые обязательства, продолжится оказание адресной поддержки жителям, реализация мер по стимулированию экономики, национальных и региональных программ. Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены, - сказал председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В Волгограде начали анализ проб со шламонакопителя "Химпрома"

По ряду ключевых показателей отмечается превышение доковидного уровня. Согласно оценкам, ВРП уже в этом году преодолеет планку в триллион рублей, а в 2022 году может составить 1,024 триллиона рублей.

Бюджет сформирован без дефицита: доходы и расходы запланированы в сумме 138,7 миллиарда рублей. В приоритете - социально-значимые статьи расходов: на эти цели направят свыше 60 процентов средств.

На меры социальной поддержки направят свыше 22 миллиардов рублей. Предусмотрены дополнительные средства на увеличение с 1 января 2022 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам.

1,4 миллиарда рублей планируется направить на льготное обеспечение лекарствами, которые получат более 260 тысяч граждан, 11,6 миллиарда рублей - на финансирование страховых взносов на ОМС для неработающего населения.

На жилищную политику предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том числе на переселение граждан из аварийного фонда, предоставление жилья детям-сиротам, ветеранам, инвалидам, молодым семьям и так далее. В общей сложности улучшить условия проживания в следующем году смогут свыше 4 тысяч жителей области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
В Волгоградской области открыли перерабатывающий завод

На 1,8 миллиарда рублей увеличено финансирование приоритетных региональных и национальных проектов, всего на их реализацию в 2022 году предусмотрено 28,6 миллиарда рублей.

В планах на трехлетний период есть возведение трех детских садов на 340 мест и шести общеобразовательных школ в сумме на 5250 мест, завершение строительства двух инфекционных блоков в Камышине и Михайловке, создание онкологического отделения в Урюпинске и радиологического корпуса в Волгограде, спортивной инфраструктуры, ремонт ЦУМа, планетария, Нового экспериментального театра.

На создание объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты в ближайшие три года в Волгоградской области планируется направить 14,1 миллиарда рублей.

Увеличится финансовая помощь местным бюджетам: городские округа, муниципальные образования и поселения получат дополнительно 856,8 миллиона рублей за счет единого норматива отчислений по НДФЛ. Помимо этого, увеличатся на 88 миллионов дотации для поселений и на 55,3 миллиона - субсидии на сбалансированность.

С 2022 года муниципалитетам дадут дополнительные субсидии: на содержание тракторов с прицепами, приобретенных в предыдущие два года, и на эксплуатацию объектов благоустройства.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

Главное сегодня

Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Собянин сообщил об увеличении вакцинации в Москве в четыре раза
Захарова: Слова министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ недопустимы
Мишустин утвердил мероприятия по цифровой трансформации в сфере госуправления
Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках телешоу