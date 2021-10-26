В Волгоградской области запланировали бездефицитный бюджет

Проект главного финансового документа Волгоградской области на 2022-2024 годы был представлен общественности в онлайн-формате. Затем законопроект поступит на рассмотрение депутатов региональной думы.

- Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет приоритеты, направленные на рост благополучия людей и развитие региона. Будут выполнены все социально-значимые обязательства, продолжится оказание адресной поддержки жителям, реализация мер по стимулированию экономики, национальных и региональных программ. Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены, - сказал председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

По ряду ключевых показателей отмечается превышение доковидного уровня. Согласно оценкам, ВРП уже в этом году преодолеет планку в триллион рублей, а в 2022 году может составить 1,024 триллиона рублей.

Бюджет сформирован без дефицита: доходы и расходы запланированы в сумме 138,7 миллиарда рублей. В приоритете - социально-значимые статьи расходов: на эти цели направят свыше 60 процентов средств.

На меры социальной поддержки направят свыше 22 миллиардов рублей. Предусмотрены дополнительные средства на увеличение с 1 января 2022 года МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам.

1,4 миллиарда рублей планируется направить на льготное обеспечение лекарствами, которые получат более 260 тысяч граждан, 11,6 миллиарда рублей - на финансирование страховых взносов на ОМС для неработающего населения.

На жилищную политику предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том числе на переселение граждан из аварийного фонда, предоставление жилья детям-сиротам, ветеранам, инвалидам, молодым семьям и так далее. В общей сложности улучшить условия проживания в следующем году смогут свыше 4 тысяч жителей области.

На 1,8 миллиарда рублей увеличено финансирование приоритетных региональных и национальных проектов, всего на их реализацию в 2022 году предусмотрено 28,6 миллиарда рублей.

В планах на трехлетний период есть возведение трех детских садов на 340 мест и шести общеобразовательных школ в сумме на 5250 мест, завершение строительства двух инфекционных блоков в Камышине и Михайловке, создание онкологического отделения в Урюпинске и радиологического корпуса в Волгограде, спортивной инфраструктуры, ремонт ЦУМа, планетария, Нового экспериментального театра.

На создание объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты в ближайшие три года в Волгоградской области планируется направить 14,1 миллиарда рублей.

Увеличится финансовая помощь местным бюджетам: городские округа, муниципальные образования и поселения получат дополнительно 856,8 миллиона рублей за счет единого норматива отчислений по НДФЛ. Помимо этого, увеличатся на 88 миллионов дотации для поселений и на 55,3 миллиона - субсидии на сбалансированность.

С 2022 года муниципалитетам дадут дополнительные субсидии: на содержание тракторов с прицепами, приобретенных в предыдущие два года, и на эксплуатацию объектов благоустройства.