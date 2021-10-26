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26.10.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Верховный суд поддержал добивающихся ремонта дорог граждан

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Тенденция: граждане начали через суд решать одну из самых известных проблем страны. Дорожную. Судебными исками они в буквальном смысле наставляют чиновников на путь истинный, то есть заставляют приводить дороги в порядок.
Вот уже пять лет в городе Шахты Ростовской области местный житель Александр Титов по собственной инициативе ремонтирует дороги. За это волонтера местные власти поблагодарили и заявили, что могут... наказать его за самодеятельность, ссылаясь на статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Но после того, как за него вступились местные жители, чиновники пошли на попятную и вместо наказания предложили сообщать ему о местах, где требуется ремонт. Фото: Из архива Александра Титова

Верховный суд России поддержал благородные порывы простых людей. В своем решении он особо указал, что чиновники обязаны следить за состоянием дорог. Колдобины мешают людям жить? Чиновник обязан принять меры.

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До Верховного суда страны дошел один из жителей Светлогорска Калининградской области. Мимо его дома проходит грунтовая дорога. Длиной всего 965 метров, но это темные и разбитые метры, ходить и ездить по которым небезопасно.

Местные жители давно требуют провести капитальный ремонт дороги, обустроить тротуары, а также организовать электрическое освещение. Хотя в суд пошел только один человек, нет сомнения, что за его спиной стоят все соседи. Истец потребовал признать бездействие чиновников незаконным и обязать их включить дорогу в местную программу ремонта дорог. Первый суд с требованиями гражданина согласился. Но чиновники обжаловали решения и следующие суды их поддержали. Так гражданин дошел до Верховного суда и нашел там понимание.

Местная администрация, несмотря на жалобы граждан, не включила дорогу, где нет фонарей и тротуаров, в программу ремонта

Столоначальники часто отвечают в ответ на претензии граждан, мол, нет денег. Это стало стандартной отговоркой. Но когда спор доходит до прокуратуры или до суда, чаще всего находятся и деньги, и возможности. И дело делается.

Так и в данном случае: люди не ждали, что чиновники возьмут в руки лопаты и придут латать дыры. От граждан начальников требовали начать делать хоть что-то: включить дорогу в план, думать, как привести грунтовку в порядок. И было бы хорошо, чтобы людям не приходилось доходить до высших судебных инстанций, чтобы добиться внимания к своей покрытой ямами улице.

Верховый суд подтвердил: на местную администрацию "законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание". С учетом этого замечания иск гражданина отправлен для рассмотрения в местный суд. Значит, нельзя складывать жалобы на колдобины в долгий ящик. Еще весной этого года Верховный суд в своем обзоре судебной практики сделал важные разъяснения, как рассматривать иски граждан о признании незаконным бездействия чиновников, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения. Теперь данные правовые позиции реализуются на практике по всей стране.

Например, Пятый кассационный суд общей юрисдикции недавно специально указал, что дорога должна соответствовать требованиям. В данном случае, как рассказывают в суде, предметом судебного спора стало состояние дороги по улице Станционной в городе Ипатово Ставропольского края.

Один из местных жителей пожаловался, что конкретная дорога не соответствует ГОСТу.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Пунктом 5.3.1 ГОСТ предусмотрено, что обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. А в пункте 5.3.2 прописано, что возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается на всех категориях дорог и группах улиц", напоминает кассационный суд.

Данные пункты на дороге был нарушены. Суды это подтвердили. Кассационный суд согласился с тем, что истец прав. Интересно, что дело с дорогой, судя по всему, сдвинулось с мертвой точки, но суд чиновники все равно проиграли.

"То, что административный ответчик заключил контракты на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог муниципального образования, не свидетельствует об отсутствии бездействия, поскольку на момент обращения в суд, а также принятия судебных актов дефекты автодороги устранены не были", - подчеркнул кассационный суд.

Иными словами, проблема должна была решиться до обращения в суд. Раз гражданину пришлось призывать чиновников к барьеру, они уже не правы. Они бездействовали, когда от них требовалось действие.

Вот уже пять лет в городе Шахты Ростовской области местный житель Александр Титов по собственной инициативе ремонтирует дороги. За это волонтера местные власти поблагодарили изаявили, что могут... наказать его за самодеятельность, ссылаясь на статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Но после того, как за него вступились местные жители, чиновники пошли на попятную и вместо наказания предложили сообщать ему о местах, где требуется ремонт.

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