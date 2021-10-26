Закрывается крупная табачная фабрика на Кубани

Одна из крупнейших в России табачных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" заявила о закрытии своей фабрики на Кубани. К концу первого квартала будущего года - всего через полгода - предприятие прекратит работу в Краснодаре, а все производство сосредоточится в Ленинградской области, где действует другой завод компании.

Закрытие фабрики в Краснодаре - заметное экономическое событие: она проработала в городе более четверти века, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков. В чем же причины переноса производства из Краснодарского края?

- В последние годы наша компания работает в условиях постоянного снижения объемов российского табачного рынка, обусловленного многими факторами, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - Среди них - общее снижение потребления, рост альтернативных категорий никотинсодержащей продукции и наличие на рынке нелегальных сигарет. Нам приходится реагировать на сложившуюся ситуацию путем консолидации производства на одной фабрике. После долгой и всесторонней оценки компания была вынуждена принять сложное решение о переносе всех производственных мощностей и объемов на фабрику "Филип Моррис Ижора", которая в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме в Ленинградской области.

В компании подчеркнули, что в последние годы Российским государством предпринимаются эффективные меры по сдерживанию роста нелегального табачного рынка - это прежде всего введение цифровой маркировки продукции, усиление контрольно-надзорной деятельности и введение единой минимальной цены. Благодаря всем этим системным мерам доля нелегального рынка сократилась со своего максимального уровня, зарегистрированного в 2019 году. Тем не менее, по мнению представителей табачной компании, нелегальная продукция все еще присутствует на рынке в значительном объеме. Чтобы полностью устранить это явление, необходимо в первую очередь убрать кратную разницу в ставках акциза между Российской Федерацией и другими странами - членами ЕАЭС. Назрела необходимость введения контроля за оборотом сырья и оборудования для производства табачной продукции, а также распространения цифровой маркировки на другие виды никотинсодержащей продукции.

- По всем этим вопросам мы находимся в диалоге с Минпромторгом, Минсельхозом и Минфином России и благодарны им за совместную системную работу в этом важном для государства и бизнес-сообщества вопросе, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе предприятия.

Именно такая ситуация на рынке повлияла на решение компании, доля продукции которой в российском табачном секторе занимает 32 процента, а общий объем отгрузок за девять месяцев в России составил 52 миллиарда штук сигарет и единиц прочей продукции. Соответственно, действия такой крупной табачной компании не могли не вызвать интерес в обществе.

Отдельным вопросом стоит трудоустройство нынешних сотрудников краснодарской фабрики, что выходит за рамки исключительно экономики и затрагивает социальную сферу. Но в компании заявили, что знают, как решить проблему.

Компания продолжит инвестировать в российскую экономику в целом, в том числе в корпоративные программы в области устойчивого развития и поддержку социально ориентированных проектов

- Сейчас наш ключевой приоритет - отнестись ко всем сотрудникам справедливо, с уважением и вниманием, - пояснили в компании. - Мы обязательно окажем нашим работникам финансовую поддержку, предоставим возможности для переквалификации и обучения, профессиональные консультации и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Несмотря на сосредоточение производства на фабрике в Ленинградской области, компания продолжит инвестировать в российскую экономику в целом, в том числе в корпоративные программы в области устойчивого развития и поддержку социально ориентированных проектов, а филиалы по продажам и маркетингу будут работать в Краснодарском крае в прежнем режиме.

Объем налогов и акцизов, которые компания заплатила в 2020 году, составили 216 миллиардов рублей. В течение многих лет ее предприятия являлись одними из крупнейших налогоплательщиков в России.

Если же говорить о табачной фабрике в Ижоре Ленинградской области, то это высокотехнологичное предприятие с передовой производственной инфраструктурой. Оно производит как сигареты, так и инновационную продукцию с пониженным риском. Недавно компания объявила о планах по достижению углеродной нейтральности на производстве к 2025 году.