Авиачасти ЦВО передали кислород в больницы Курганской и Кировской областей

Воинские части продолжают обеспечивать гражданские лечебные учреждения медицинским кислородом. Этот газ жизненно необходим больным с тяжелой формой COVID-19. По поручению президента страны министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказывать помощь регионам в пополнении запасов кислорода.

Военные занимаются этим важным делом практически каждый день. К примеру, во вторник пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что авиационные части ЦВО, дислоцированные в Челябинской области и Пермском крае, передали восемь тонн сжиженного кислорода в гражданские медучреждения Курганской и Кировской областей.

"Жидкий медицинский кислород вырабатывают автомобильные кислорододобывающие станции. Они предназначены для получения газа из атмосферного воздуха в полевых условиях. В ВКС его используют для заправки бортовых систем, обеспечивающих нормальную деятельность экипажей воздушных судов. В том числе, при выполнении высотных полетов и катапультировании", - пояснили в Минобороны РФ.

В ведомстве особо подчеркнули, что обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба для боеготовности авиационных частей ВКС.