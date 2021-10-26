Более 250 лучших изобретателей съехались на Урал

Когда-то в СССР было мощное рационализаторское движение - Минэкономразвития России и "Агентство Ворлдскиллс Россия" решили возродить эти традиции на новой основе. Задания для первого в России кубка по рационализации и производительности составляли на примере реальных производств.

Кубок проходит по шести направлениям. Многие звучат непривычно, чего стоит только "Инженерное мышление. Каракури". В средние века так называли механических кукол в Японии, а сейчас это международный термин, означающий простое устройство для механизации трудоемких операций. Командам предстоит спроектировать и изготовить каракури, устраняющие потери в производстве. Рядом соревнуются "ассистенты водителя". Точнее, тут занимаются улучшением системы точного вождения самоходной сельхозтехники. Это аппаратно-программный комплекс точной навигации, который помогает управлять огромным комбайном с точностью от 5 до 50 сантиметров. Командам надо придумать, как сделать интерфейс понятнее, удобнее, увеличить точность реакции.

На "Фабрике процессов" имитируют процесс сборки пульта управления для регулятора давления газа. Сборная из пяти "операторов", одного "логиста" и одного "начальника производства" должна выпустить 10 качественных изделий за 20 минут, получив максимальную прибыль при минимальной себестоимости.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, рационализаторство было одним из столпов советской производственной культуры. К 1988-1989 году во Всесоюзное общество изобретателей входило почти 15 миллионов человек. Сейчас в движение вовлечены примерно 2,5 тысячи человек, за три года планируется увеличить охват до 100 тысяч. Для этого создается специальная инфраструктура: открыто пять корпоративных центров рационализаторства ("точек кипения Hi-Tech"), до конца года к ним добавятся еще 10. Кроме того, будет организовано 15 центров опережающей подготовки на базе предприятий. В их основу лягут адресные программы "Ворлдскиллс Россия" по повышению квалификаций. Кубок станет одним из мероприятий нацпроекта "Производительность труда". "Наша задача - возродить рационализаторство как культуру, чтобы рационализатор стал одним из главных и уважаемых людей на предприятии", - подчеркнул Белоусов.

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