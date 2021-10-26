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Рубрика: Экономика

Более 250 лучших изобретателей съехались на Урал

Текст: Наталия Швабауэр ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Когда-то в СССР было мощное рационализаторское движение - Минэкономразвития России и "Агентство Ворлдскиллс Россия" решили возродить эти традиции на новой основе. Задания для первого в России кубка по рационализации и производительности составляли на примере реальных производств.
Умельцам предстоит придумать, как упростить управление самоходной сельхозтехникой. Фото: Татьяна Андреева/РГ Умельцам предстоит придумать, как упростить управление самоходной сельхозтехникой. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Умельцам предстоит придумать, как упростить управление самоходной сельхозтехникой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Кубок проходит по шести направлениям. Многие звучат непривычно, чего стоит только "Инженерное мышление. Каракури". В средние века так называли механических кукол в Японии, а сейчас это международный термин, означающий простое устройство для механизации трудоемких операций. Командам предстоит спроектировать и изготовить каракури, устраняющие потери в производстве. Рядом соревнуются "ассистенты водителя". Точнее, тут занимаются улучшением системы точного вождения самоходной сельхозтехники. Это аппаратно-программный комплекс точной навигации, который помогает управлять огромным комбайном с точностью от 5 до 50 сантиметров. Командам надо придумать, как сделать интерфейс понятнее, удобнее, увеличить точность реакции.

Фото: Виктор Васенин
Названы лучшие изобретения XXI века

На "Фабрике процессов" имитируют процесс сборки пульта управления для регулятора давления газа. Сборная из пяти "операторов", одного "логиста" и одного "начальника производства" должна выпустить 10 качественных изделий за 20 минут, получив максимальную прибыль при минимальной себестоимости.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, рационализаторство было одним из столпов советской производственной культуры. К 1988-1989 году во Всесоюзное общество изобретателей входило почти 15 миллионов человек. Сейчас в движение вовлечены примерно 2,5 тысячи человек, за три года планируется увеличить охват до 100 тысяч. Для этого создается специальная инфраструктура: открыто пять корпоративных центров рационализаторства ("точек кипения Hi-Tech"), до конца года к ним добавятся еще 10. Кроме того, будет организовано 15 центров опережающей подготовки на базе предприятий. В их основу лягут адресные программы "Ворлдскиллс Россия" по повышению квалификаций. Кубок станет одним из мероприятий нацпроекта "Производительность труда". "Наша задача - возродить рационализаторство как культуру, чтобы рационализатор стал одним из главных и уважаемых людей на предприятии", - подчеркнул Белоусов.

Кстати

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На площадках действует строгий регламент: вход только по QR-коду, подтверждающему, что человек вакцинировался от коронавируса или переболел

В залы деловой программы пускают не больше 70 посетителей. Также все мероприятия можно смотреть онлайн.

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