Югра запустила проект по популяризации русского языка за рубежом

Пятнадцать стран мира принимают участие в проекте "Неделя русского языка в странах Европы и СНГ". Мероприятия насыщенной культурной Недели по популяризации русского языка за границей разработали сотрудники Сургутского государственного педагогического университета вместе с коллегами из Словакии и Казахстана.

Присоединившиеся к ним филологи из Таджикистана, Словакии, Катара, Ливии, Чехии, Испании, Беларуси, Киргизии, Австрии, Молодовы, Иордании и США обсудили, насколько интересен сегодня русский язык живущим за рубежом, как повысить интерес к чтению русской литературы. Какие методики лучше применять для изучения русского языка как иностранного и другие важные вопросы филологии.

Основная часть мероприятий Недели еще впереди.

Пройдет целый ряд лекций, научных семинаров и круглых столов. На них приглашены именитые эксперты, признанные специалисты в области филологии. Богатым опытом в преподавании русского языка поделятся и специалисты высших учебных заведений и культурных учреждений Югры.

- Интерес к изучению русского языка в зарубежных странах представляет большую ценность, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова, принявшая участие в мероприятиях проекта. - Расширение географии Недели нашего родного языка свидетельствует о его востребованности и повышении заинтересованности в изучении русского в зарубежных странах.

Заместитель директора Русского дома в Белграде Евгений Демин поблагодарил руководство Югры за реализацию такого значимого языкового проекта и пригласил специалистов югорчан в сербскую столицу, которой сегодня, по его признанию, очень нужны учителя русского.

Отметим: Югра реализует сегодня и целый ряд других международных инициатив, популяризирующих изучение русского языка за границей. Так СурГУ и ЮГУ разработали и практикуют языковые программы для абитуриентов из других стран. В Германии ежегодно проходит фестиваль чтецов на русском языке, также организованный филологами из Югры.

Как отметил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, поддержка и продвижение русского языка за рубежом была и остается одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. И то, что Югра реализует проект, раскрывающий богатство русского языка на территории стран Восточной Европы, продвигает его, это очень важно и ценно для России.