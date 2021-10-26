Как программа кинофестиваля "Россия" отразила настроения в обществе

В Екатеринбурге завершился XXXII открытый фестиваль неигрового кино "Россия" - одно из тех событий в культурной жизни, которые давно стали брендами столицы Урала. Отшумели дискуссии, улеглись страсти, названы победители. Но осталось понимание: программа 2021 года честно отражает те события и мысли, которыми живет страна и ее граждане, и этот созданный кинематографистами документальный том истории России под номером 32 еще предстоит изучать и осмыслять.

Так получилось, что на фестивале встретились две серьезные картины на одну тему, волнующую творческую и прочую интеллигенцию, - как нам обустроить Россию. Две точки зрения на причины вечного нашего "необустройства", на то, как живет в этих предлагаемых обстоятельствах народ, кто виноват и, разумеется, что делать. Собственно говоря, встретились две России, и это, на взгляд многих, стало главной интригой фестиваля. Хотя авторы на столь бурную полемику не рассчитывали: фильм "Человек неунывающий" многие заранее называли главным претендентом на Гран-при (а как иначе, если снял его сам Андрей Кончаловский), а "Россия - Феникс?" в конкурсной программе участие не принимала, поскольку ее создатели - уральские кинематографисты - и организаторы фестиваля, очевидно, посчитали это неэтичным.

Работая над "Человеком неунывающим", съемочная группа колесила по стране, выбирая людей, которым не то чтобы жить хорошо, но они жизнью довольны… или говорят так на камеру. Батюшка с восемью чадами, врач, учитель, фермер, программист, авиаконструктор, сборщик металлолома. Каждый из них отвечает на вопросы о смысле жизни, боге, государстве, разумеется, в положительном ключе, потому как критерий отбора - неунывающие, оптимисты то есть. И не страшно, что один из героев, умирающий от рака, говорит: в жизни смысла нет. Неважно, что осиротевшая девочка на бодрый вопрос: "Чего тебе не хватает для счастья?" - вдруг неожиданно по-взрослому отвечает закадровому дяде: "Мамы нам не хватает". Дальше, дальше, ведь мы про оптимизм, про то, что русский народ вынесет все и широкую, светлую… ну, вы знаете.

Фоном смиренных речей о принятии своей доли - вопиющая бедность, убогая одежда, заделанные фанерой дыры в потолке, грунтовые дороги, ржавые авто и бурьян до пояса. А финальные титры - просто статистика: у каждой третьей семьи нет возможности купить подходящую по сезону обувь, каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности, в каждом четвертом доме нет канализации… Но при этом 81 процент россиян в целом считают себя счастливыми. Остается вопрос: герои фильма дурачки или авторы 73 минуты старательно натягивали сову на глобус? Жюри фильм никак не отметило, а его председатель Алексей Федорченко сказал: напрасно авторы указывали в титрах расстояние "от" Москвы до глухих поселков, где живут герои. Надо было писать "до", тогда и взгляд был бы другой.

Подтверждение тому - фильм "Россия- Феникс?", снятый екатеринбургской кинокомпанией "Снега". Автор сценария писатель, публицист, доктор философских наук Валентин Лукьянин и режиссеры Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов и Наталья Саврас рассказывают страшную до мурашек историю, как в 90-е годы убивали советскую, и уральскую в частности, тяжелую промышленность: кто, как, по чьей указке и каких "успехов" достиг, если в перестройку заводов погибло больше, чем в Великую Отечественную. Просто и коротко объясняют устами блестящих экспертов: политическая независимость страны - фикция без ее экономической самостоятельности. Россия станет сильной только при условии новой индустриализации. И, оттолкнувшись от этого тезиса (и от показанного дна), находят моменты, внушающие оптимизм, но здесь это не слова, а заводы, спасенные и открытые заново, люди, знающие, что делать.

В фильме есть юмор, остроумный монтаж (когда о своей роли в "спасении ДНК уральской промышленности" рассуждают бариста и авторы перформансов в разрушенных цехах), великолепная работа коллектива операторов, есть искренняя боль и надежда. И в данном случае нам не важно, сколько километров от этих заводов "до" столицы. Правильно, что организаторы поскромничали и не поставили фильм в конкурсную программу, - им было бы неудобно забирать слишком много призов.

Кстати

По традиции специальный приз фестиваля "За позитивную философию и социальный оптимизм" вручила "Российская газета". Наш выбор пал на ленту режиссера Алены Смирновой "Идущие в огонь" (продюсерский центр "АзБуки", Москва). Фильм рассказывает о том, как жители Иркутского региона создали отряд пожарных-добровольцев и приняли участие в тушении лесных пожаров.