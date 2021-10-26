Курганская область получит 350 млн на борьбу с COVID-19

Правительство РФ выделило Курганской области из резервного фонда 350 миллионов рублей. Деньги направят в моногоспитали и больницы региона на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Это уже не первый транш для Зауралья. В июле территориальный фонд обязательного медицинского страхования получил из бюджета федерального фонда ОМС 192 миллиона рублей на медпомощь больным COVID-19. Кроме того, в августе в медорганизации переведены 585 миллионов рублей дополнительных межбюджетных трансферов, полученных также из резервного фонда правительства РФ. Всего Зауралью на борьбу с инфекцией за несколько последних месяцев выделено более 1, 2 миллиардов рублей.

Тем временем Курганская область отмечена профильным федеральным министерством в числе регионов с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19. По данным регионального департамента здравоохранения, всего первым компонентом привито 308 558 человек. Завершили вакцинацию 234634 человек. Доля вакцинированных взрослых составляет 48 процентов. Темп за последнюю неделю - 4724 прививок в день первым компонентом.