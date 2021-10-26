На Среднем Урале ввели особые QR-коды для беременных

Инновационную технологию впервые в России внедрил Екатеринбургский перинатальный центр.

Теперь при посещении специалистов вместо бумажных документов будущим мамам достаточно предъявить идентификатор на экране смартфона или в распечатанном виде, а также удостоверение личности. Стоит врачу отсканировать QR-код - и перед ним открывается электронная медицинская карта.

- Код как ключ. Очень удобно: результаты анализов и обследований поступают в информационную базу, и врач видит всю информацию на экране компьютера, - говорят посетительницы центра.

Как поясняет один из авторов проекта, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Николай Анкудинов, разработка не только освобождает беременных от дополнительных хлопот, но и повышает эффективность и качество медпомощи. Доступ к электронной базе имеют специалисты всех перинатальных центров и больниц Свердловской области.

В арсенале используемой в проекте умной программы (АИСТ-Смарт) сервис уведомлений, чат-бот, электронный дневник самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений, в круглосуточном режиме уведомляющий медиков о состоянии беременной. С конца прошлого года сервис контролирует состояние будущих мам, заболевших ковидом.