Спасенных челябинцами хищников отправили на реабилитацию в Африку

Во вторник в международном аэропорту Челябинска состоялось по-настоящему международное событие с пресс-конференцией и телемостом с Танзанией. В эту страну самолетом навсегда отправились спасенные из неволи львенок Симба и леопард Ева.

У малышей, выхоженных челябинским айболитом, руководителем приюта для животных Кареном Даллакяном, - очень непростая судьба. Львенок Симба стал известен после того, как в марте прошлого года его измученным и полумертвым забрали из Дагестана. Там его морил голодом и успокоительными лекарствами фотограф, предлагавший туристам сделать селфи с диким зверем.

В Челябинске Симбу прооперировали и буквально "поставили на ноги" - лапы у львенка были перебиты, раны сильно гноились и долгое время не заживали. А когда малыш окреп и подрос, оказалось, что вернуть его в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, уже невозможно. Он слишком привык к людям, как и самка леопарда, тоже "воспитанница" Даллакяна. К зоозащитникам она попала из передвижного зоопарка после того, как мать из протеста отказалась ее выкармливать, и это пришлось делать ветеринарам.

Очень долго шли поиски страны, которая могла бы принять зверей и обеспечить им достойное проживание на природе. И только после вмешательства властей и бизнеса удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.), где для челябинских животных на средства спонсора подготовили большие - площадью в гектар - вольеры.

Как сообщил по телемосту из Танзании директор центра Александр Андрейчук, вольеры оснащены всем необходимым - помещениями для карантина, бассейнами, платформами для лазания и специальными "игрушками" для развлечения хищников. Как ожидалось, после 11-часового перелета их встретят в аэропорту Килиманджаро.

- Отправке наших питомцев предшествовала большая предполетная подготовка, - рассказал сам Карен Даллакян. - Симбу даже пришлось посадить на диету. В Челябинске львенок нагулял жирок, с которым ему в Танзании было бы тяжело переносить 37-градусную жару. Зато в самолет мы взяли с собой парной говядины, купленной утром на рынке. Клетку для животных всю ночь перед перелетом монтировали прямо в салоне частного Boeing 737-500, прибывшего в Челябинск специально для перелета в Африку.

Клетку для животных всю ночь перед перелетом монтировали прямо в салоне частного Boeing

- Подобный "трансфер" - уникальная операция в масштабах страны, - отметил челябинский губернатор Алексей Текслер. - Утром я специально заехал в приют, чтобы попрощаться с Симбой и Евой перед перелетом. Грустно, но в то же время приятно осознавать, что здесь, на Южном Урале, диких животных спасают, возвращают им здоровье, делают их жизнь благополучной. Спасибо всем неравнодушным за их помощь и труд!

В Танзанию челябинский ветеринар взял с собой целый чемодан различных снадобий и медикаментов, чтобы помочь животным с акклиматизацией после уральской прохлады, и, конечно, подарки и рисунки детей, горячо переживавших за судьбу спасенных малышей. Самому врачу предстоит долгое время наблюдать за тем, как животные освоятся в новых условиях.