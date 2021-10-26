Спасенных челябинцами хищников отправили на реабилитацию в Африку

Новости

"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 22:38
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 22:27
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 22:19
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 22:18
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 22:07
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:18
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 21:14
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 20:47
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 19:47
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 21:30
Рубрика: Общество

Спасенных челябинцами хищников отправили на реабилитацию в Африку

Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Во вторник в международном аэропорту Челябинска состоялось по-настоящему международное событие с пресс-конференцией и телемостом с Танзанией. В эту страну самолетом навсегда отправились спасенные из неволи львенок Симба и леопард Ева.

У малышей, выхоженных челябинским айболитом, руководителем приюта для животных Кареном Даллакяном, - очень непростая судьба. Львенок Симба стал известен после того, как в марте прошлого года его измученным и полумертвым забрали из Дагестана. Там его морил голодом и успокоительными лекарствами фотограф, предлагавший туристам сделать селфи с диким зверем.

Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр".
В Приморье маленького тигренка спасли из капкана и вернули матери

В Челябинске Симбу прооперировали и буквально "поставили на ноги" - лапы у львенка были перебиты, раны сильно гноились и долгое время не заживали. А когда малыш окреп и подрос, оказалось, что вернуть его в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, уже невозможно. Он слишком привык к людям, как и самка леопарда, тоже "воспитанница" Даллакяна. К зоозащитникам она попала из передвижного зоопарка после того, как мать из протеста отказалась ее выкармливать, и это пришлось делать ветеринарам.

Очень долго шли поиски страны, которая могла бы принять зверей и обеспечить им достойное проживание на природе. И только после вмешательства властей и бизнеса удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.), где для челябинских животных на средства спонсора подготовили большие - площадью в гектар - вольеры.

Как сообщил по телемосту из Танзании директор центра Александр Андрейчук, вольеры оснащены всем необходимым - помещениями для карантина, бассейнами, платформами для лазания и специальными "игрушками" для развлечения хищников. Как ожидалось, после 11-часового перелета их встретят в аэропорту Килиманджаро.

- Отправке наших питомцев предшествовала большая предполетная подготовка, - рассказал сам Карен Даллакян. - Симбу даже пришлось посадить на диету. В Челябинске львенок нагулял жирок, с которым ему в Танзании было бы тяжело переносить 37-градусную жару. Зато в самолет мы взяли с собой парной говядины, купленной утром на рынке. Клетку для животных всю ночь перед перелетом монтировали прямо в салоне частного Boeing 737-500, прибывшего в Челябинск специально для перелета в Африку.

Клетку для животных всю ночь перед перелетом монтировали прямо в салоне частного Boeing

- Подобный "трансфер" - уникальная операция в масштабах страны, - отметил челябинский губернатор Алексей Текслер. - Утром я специально заехал в приют, чтобы попрощаться с Симбой и Евой перед перелетом. Грустно, но в то же время приятно осознавать, что здесь, на Южном Урале, диких животных спасают, возвращают им здоровье, делают их жизнь благополучной. Спасибо всем неравнодушным за их помощь и труд!

В Танзанию челябинский ветеринар взял с собой целый чемодан различных снадобий и медикаментов, чтобы помочь животным с акклиматизацией после уральской прохлады, и, конечно, подарки и рисунки детей, горячо переживавших за судьбу спасенных малышей. Самому врачу предстоит долгое время наблюдать за тем, как животные освоятся в новых условиях.

В Петербурге из квартиры забрали львицу
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности