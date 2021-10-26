Свердловский драмтеатр запустил проект для слабовидящих зрителей

В Свердловском театре драмы состоялся показ спектакля "Железнова Васса мать", на который пригласили слабовидящих и слепых зрителей: весь ход действия для них описывал тифлокомментатор. Это первый опыт в практике екатеринбургских театров. В начале этого года театр драмы выиграл конкурс благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и получил софинансирование на организацию и развитие услуги тифлокомментирования, или, проще говоря, передачу визуальной информации посредством детального и красочного описания происходящего события. К новому сезону приобрели 20 комплектов специальных наушников и индивидуальных FM-приемников, и вот первые зрители смогли наконец пусть и не своими глазами, но все же "увидеть" театральную постановку.

Еще до начала спектакля тифлокомментатор Марина Нестеренко, расположившись в отдельном помещении со звукоизоляцией, знакомит включивших приемники гостей с программкой спектакля, именами героев и исполнителей. Потом речь идет о декорациях. А когда начинается спектакль, негромким приятным голосом (это очень важно для такого специалиста) рассказывает о происходящем на сцене: "Освещено лишь одинокое голое дерево. Под ним стоит высокая женщина в темном длинном драповом пальто". На протяжении всего действия тифлокомментатор заостряет внимание присутствующих в зале на костюмах, мизансценах, жестах и мимике действующих лиц. Важно не перебить актеров и успеть вставить свои фразы между их репликами. Этому искусству Марина училась на специальных курсах.

Как сообщила заместитель директора театра Наталья Махлина, до Нового года пройдет еще несколько спектаклей с сопровождением тифлокомментатора - "Мадам Рубинштейн" и "Чайка", при этом билеты будут бесплатными не только для слабовидящих зрителей, но и для их сопровождающих. В планах театра - "озвучить" спектакль для детей.