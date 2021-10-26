Свердловский драмтеатр запустил проект для слабовидящих зрителей

Новости

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 19:02
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 19:30
Рубрика: Культура

Свердловский драмтеатр запустил проект для слабовидящих зрителей

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 246(8597)
В Свердловском театре драмы состоялся показ спектакля "Железнова Васса мать", на который пригласили слабовидящих и слепых зрителей: весь ход действия для них описывал тифлокомментатор. Это первый опыт в практике екатеринбургских театров. В начале этого года театр драмы выиграл конкурс благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и получил софинансирование на организацию и развитие услуги тифлокомментирования, или, проще говоря, передачу визуальной информации посредством детального и красочного описания происходящего события. К новому сезону приобрели 20 комплектов специальных наушников и индивидуальных FM-приемников, и вот первые зрители смогли наконец пусть и не своими глазами, но все же "увидеть" театральную постановку.

Еще до начала спектакля тифлокомментатор Марина Нестеренко, расположившись в отдельном помещении со звукоизоляцией, знакомит включивших приемники гостей с программкой спектакля, именами героев и исполнителей. Потом речь идет о декорациях. А когда начинается спектакль, негромким приятным голосом (это очень важно для такого специалиста) рассказывает о происходящем на сцене: "Освещено лишь одинокое голое дерево. Под ним стоит высокая женщина в темном длинном драповом пальто". На протяжении всего действия тифлокомментатор заостряет внимание присутствующих в зале на костюмах, мизансценах, жестах и мимике действующих лиц. Важно не перебить актеров и успеть вставить свои фразы между их репликами. Этому искусству Марина училась на специальных курсах.

Как сообщила заместитель директора театра Наталья Махлина, до Нового года пройдет еще несколько спектаклей с сопровождением тифлокомментатора - "Мадам Рубинштейн" и "Чайка", при этом билеты будут бесплатными не только для слабовидящих зрителей, но и для их сопровождающих. В планах театра - "озвучить" спектакль для детей.

В регионах Культура Театр Драматический театр Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Нерабочие дни в московских театрах и музеях. Главное в вопросах и ответах
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора