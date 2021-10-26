Ученые придумали, как обезопасить пешеходов

Ученые Южно-Уральского государственного университета вместе с иностранными коллегами предложили инновационный способ предупреждения аварийных ситуаций с участием пешеходов. Результаты исследования обнародованы в издании Safety Science, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Каждый год в мире погибает более 270 тысяч пешеходов. Как пояснили в ЮУрГУ, в основе мониторинга безопасности лежит компьютерный анализ дорожного движения. Однако просчитать риски подчас мешают проблемы с масштабированием изображения, полученного с уличных видеокамер. Исследователи предложили решить эту задачу с помощью нейронных сетей.

Как пояснил сотрудник отдела интеллектуального анализа данных и виртуализации Сачин Кумар, для обнаружения аномалий или нежелательных объектов (скажем, велосипедистов) разработана модель CNN. Но, прежде чем ее применить, необходимо провести предварительную обработку изображения, чтобы убрать с него ненужную информацию и ускорить обработку данных.

Для этого ученые использовали нейронную сеть MRCNN, интегрированную с DenseNet "плотной" высокоточной нейронной сетью, позволяющей классифицировать изображения.

Изобретение уже протестировано на многих системах моделирования нестандартных ситуаций и показало свою эффективность, отметили в вузе.