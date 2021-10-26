В Тюменской области ввели жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Тюменской области ввели жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева
В Тюменской области вводят дополнительные жесткие меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Губернатор области Александр Моор, отметил, что обстановка в регионе очень напряженная: всю последнюю неделю число заболевших - свыше трехсот человек в сутки, таких цифр не было за весь период пандемии.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков оценил возможность введения жесткого локдауна в России

"Мы вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, в реанимациях, растет количество обращений в медицинские учреждения. Наша система здравоохранения перегружена как никогда. Одна из главных причин - недостаточные темпы вакцинации", - заявил Моор.

На прошлой неделе была введена обязательная вакцинация для неисковых категории населения. Статистика говорит, что у тех, кто прошел полный курс в разы снижается вероятность заражения и осложнение. Но, к сожалению, этого недостаточно.

"Поэтому на оперштабе мы приняли непростое решение: в течение нерабочих дней в Тюменской области вводятся дополнительные жесткие ограничения", - сказал губернатор.

В постановлении правительства региона говорится о введении режима повышенной готовности. Что это значит? С 30 октября по 7 ноября включительно будет приостановлена деятельность предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла - энергетики, коммунальщики, службы связи. Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, салоны красоты, торговые центры и тому подобные учреждения будут временно закрыты. Общепит будет работать в формате на вынос и на доставку. Аптек и продуктовых это не коснется. На неделю закроются школы, техникумы и вузы. Приостанавливают работу детские кружки и спортшколы. Детсады будут работать в формате дежурных групп.

Для лиц старше 65 лет, имеющих хронические недуги и не прошедших вакцинацию, вводится режим самоизоляции. При этом все медучреждения продолжат работу в обычном режиме, вся помощь будет оказываться в полном объеме.

"Мы анализировали и просчитывали действия в рамках тех инструментов, которые у нас есть. Но статистика говорит, что действующих мер недостаточно, - пояснил Александр Моор. - Каждый четвертый житель области подхватывает инфекцию на работе, приносит ее домой и заражает близких. Сегодня тяжело болеют даже дети. Именно поэтому так важно хотя бы на неделю разорвать цепочку, сбить волну".

Кстати

В правительстве области понимают: в первую очередь пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с этим готовится предложение по снижению ставок региональных налогов на 30 процентов для предприятия на упрощенке, и организаций, которые используют патент.

"Эти меры мы предполагаем применить на весь 2021 год - это около 250 миллионов рублей. Документ рассмотрят на ближайшем заседании облдумы", - пообещал губернатор.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 36 446 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности