В Тюменской области ввели жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

В Тюменской области вводят дополнительные жесткие меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Губернатор области Александр Моор, отметил, что обстановка в регионе очень напряженная: всю последнюю неделю число заболевших - свыше трехсот человек в сутки, таких цифр не было за весь период пандемии.

"Мы вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, в реанимациях, растет количество обращений в медицинские учреждения. Наша система здравоохранения перегружена как никогда. Одна из главных причин - недостаточные темпы вакцинации", - заявил Моор.

На прошлой неделе была введена обязательная вакцинация для неисковых категории населения. Статистика говорит, что у тех, кто прошел полный курс в разы снижается вероятность заражения и осложнение. Но, к сожалению, этого недостаточно.

"Поэтому на оперштабе мы приняли непростое решение: в течение нерабочих дней в Тюменской области вводятся дополнительные жесткие ограничения", - сказал губернатор.

В постановлении правительства региона говорится о введении режима повышенной готовности. Что это значит? С 30 октября по 7 ноября включительно будет приостановлена деятельность предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла - энергетики, коммунальщики, службы связи. Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, салоны красоты, торговые центры и тому подобные учреждения будут временно закрыты. Общепит будет работать в формате на вынос и на доставку. Аптек и продуктовых это не коснется. На неделю закроются школы, техникумы и вузы. Приостанавливают работу детские кружки и спортшколы. Детсады будут работать в формате дежурных групп.

Для лиц старше 65 лет, имеющих хронические недуги и не прошедших вакцинацию, вводится режим самоизоляции. При этом все медучреждения продолжат работу в обычном режиме, вся помощь будет оказываться в полном объеме.

"Мы анализировали и просчитывали действия в рамках тех инструментов, которые у нас есть. Но статистика говорит, что действующих мер недостаточно, - пояснил Александр Моор. - Каждый четвертый житель области подхватывает инфекцию на работе, приносит ее домой и заражает близких. Сегодня тяжело болеют даже дети. Именно поэтому так важно хотя бы на неделю разорвать цепочку, сбить волну".

Кстати

В правительстве области понимают: в первую очередь пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с этим готовится предложение по снижению ставок региональных налогов на 30 процентов для предприятия на упрощенке, и организаций, которые используют патент.

"Эти меры мы предполагаем применить на весь 2021 год - это около 250 миллионов рублей. Документ рассмотрят на ближайшем заседании облдумы", - пообещал губернатор.