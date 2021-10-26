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26.10.2021 19:25
Рубрика: Общество

В Зауралье бесплатно подведут газ к границам участков

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 246(8597)
В Курганской области стартовала социальная газификация с бесплатным подведением газа до границ земельных участков домовладений. Голубое топливо уже получили шесть населенных пунктов, 13 домовладений.

Регион вошел в число пилотных по программе социальной газификации. По правилам догазификация возможна только там, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Использовать топливо можно только для личных, семейных и домашних нужд, коммерческие цели программой не предусмотрены.

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По данным регионального штаба, уже поступило 4606 заявок - 15 процентов потенциальных заявителей. Принято в работу 4438, подготовлено и направлено жителям около двух тысяч договоров. Если с просьбой о газификации обратятся все 30 426 заявителей, потребуется 1 526,7 миллиона рублей. Затраты в среднем на одно домовладение составляют около 50 тысяч рублей.

Сейчас Курганская область газифицирована на 62 процента. Газораспределительные сети проложены в 279 из 1224 населенных пунктов. По программе на 2021-2025 годы сетевой газ подведут к 116 населенным пунктам в десяти районах и муниципальных округах региона. В этом случае уровень газификации поднимется до 70,1 процента, а социальная газификация позволит увеличить его еще на два процента.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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