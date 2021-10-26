Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад

Следственный комитет сообщил о раскрытии преступления, совершенного 21 год назад: задержан заказчик убийства прокурора Югры. Фигурант, передает пресс-служба ведомства, на тот момент занимал кресло главного контролера-ревизора в Минфине РФ.

Обвиняемый в 1993 году руководил кооперативом, через который украл у нефтегазодобывающей отрасли 15 миллионов 600 тысяч рублей. В отношении него завели уголовное дело, которым занимался прокурор Бедерин. Чтобы отомстить представителю правоохранительных органов, во что бы то ни стало намеревавшегося привлечь мошенника к ответственности, фигурант нанял киллера.

25 июля 2000 года прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного пистолета.

В ходе расследования выяснилась причастность чиновника Минфина еще к нескольким тяжким преступлениям: в 1996 году он заказал убийство одного из своих знакомых, который пытался присвоить себе его деньги, а в 1998 году еще одной жертвой обвиняемого стал житель Ханты-Мансийска - его убили из-за карточного долга.

Организатор убийств, а также пятеро непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены. Самого фигуранта в 2000 году объявили в международный розыск.

Все это время он прятался в разных регионах, а последние годы жил на съемной квартире в Ханты-Мансийске. Чтобы "не засветиться", он не ходил в учреждения и магазины, даже российского паспорта не имел по сей день - только советский документ.

"Жизнедеятельность обвиняемого обеспечивала одна из родственниц, действиям которой будет дана юридическая оценка", - отметили в СК.

Благодаря совместной работе следователей, угрозыска и 26 октября 2021 года обвиняемый был-таки задержан. Расследование продолжается.